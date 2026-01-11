Hummels segue la Roma ed elogia El Shaarawy: "Livello mondiale"

C'era un tifoso speciale per Roma-Sassuolo , chiusa con la vittoria dei giallorossi che ha fatto esultare l'Olimpico. Si tratta di Mats Hummels , ex difensore che si è ritirato l'anno scorso proprio dopo la sua esperienza in giallorosso , colori ai quali è rimasto molto legato nonostante una sola stagione nella Capitale.

Hummels esalta El Shaarawy: "Livello mondiale"

Hummels ha pubblicato sulle storie Instagram del suo account ufficiale alcune foto mentre seguiva la Roma in tv. Tra queste una foto dell'ingresso in campo di Wesley e, soprattutto, un elogio ad El Shaarawy. L'ex difensore ha infatti apprezzato molto il colpo di tacco che ha innescato il gol di Soulé per il 2-0 finale, pubblicando una foto del gesto tecnico e scrivendo "World class assist", ovvero "assist di livello mondiale". Hummels non dimentica il suo passato giallorosso e, come tantissimi tifosi, festeggia un'altra grande vittoria in casa.