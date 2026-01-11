Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
La curiosa storia di Roma-Sassuolo: la fidanzata in Curva Sud, il ragazzo in campo per Grosso. Ecco chi sono

La curiosa storia di Roma-Sassuolo: la fidanzata in Curva Sud, il ragazzo in campo per Grosso. Ecco chi sono

L'ex Uomini e Donne ha documentato tutto sui suoi social, rigorosamente indossando la sciarpa giallorossa
TagsRomaSassuoloSerie A
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma continua a vincere e porta a casa i tre punti anche contro il Sassuolo. La squadra di Gian Piero Gasperini la risolve nel finale grazie ai gol di Koné e Soulé. La difesa dei neroverdi regge fino al 76' per poi cadere sotto i colpi dell'attacco giallorosso. Grosso, dopo la seconda rete firmata da Soulé ha provato a riaprire la partita con alcune mosse dalla panchina facendo entrare in campo Luca Moro al posto di Pinamonti. L'attaccante ex Catania è sceso in campo all'Olimpico, mentre la sua fidanzata lo guardava dalla Curva Sud.

Luca Moro in campo all'Olimpico, la fidanzata in Curva Sud: la storia di Roma-Sassuolo

Infatti l'ex Uomini e Donne Camilla Mangiapelo è una grande tifosa romanista e non ha potuto perdersi la partita del suo fidanzato, però ha deciso di guardarla dalla Curva Sud. Rigorosamente con la sciarpa giallorossa al collo, ha documentato tutto sui suoi social: dalla foto allo specchio con outfit "da stadio" al video dell'Olimpico dalla Curva Sud con i cuori giallorossi. Il giorno dopo la partita, Camilla Mangiapelo ha postato nelle storie anche una foto insieme al suo fidanzato scrivendo: "Post partita sono andata a recuperare un bel manzo dietro l'Olimpico".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

