La curiosa storia di Roma-Sassuolo: la fidanzata in Curva Sud, il ragazzo in campo per Grosso. Ecco chi sono

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma continua a vincere e porta a casa i tre punti anche contro il Sassuolo . La squadra di Gian Piero Gasperini la risolve nel finale grazie ai gol di Koné e Soulé . La difesa dei neroverdi regge fino al 76' per poi cadere sotto i colpi dell'attacco giallorosso. Grosso , dopo la seconda rete firmata da Soulé ha provato a riaprire la partita con alcune mosse dalla panchina facendo entrare in campo Luca Moro al posto di Pinamonti. L'attaccante ex Catania è sceso in campo all'Olimpico, mentre la sua fidanzata lo guardava dalla Curva Sud.

Luca Moro in campo all'Olimpico, la fidanzata in Curva Sud: la storia di Roma-Sassuolo

Infatti l'ex Uomini e Donne Camilla Mangiapelo è una grande tifosa romanista e non ha potuto perdersi la partita del suo fidanzato, però ha deciso di guardarla dalla Curva Sud. Rigorosamente con la sciarpa giallorossa al collo, ha documentato tutto sui suoi social: dalla foto allo specchio con outfit "da stadio" al video dell'Olimpico dalla Curva Sud con i cuori giallorossi. Il giorno dopo la partita, Camilla Mangiapelo ha postato nelle storie anche una foto insieme al suo fidanzato scrivendo: "Post partita sono andata a recuperare un bel manzo dietro l'Olimpico".