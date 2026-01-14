Robinio Vaz ufficiale, contratto e prime dichiarazioni: "Alla Roma posso crescere"

La Roma ha ufficializzato l'arrivo di Robinio Vaz. Il talento francese arriva dal Marsiglia: ieri era già in città e ha visto dalla tribuna la partita di Coppa Italia contro il Torino. Contratto valido fino al 2030 per il classe 2007. Ai canali ufficiali della Roma, Robinio Vaz ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore giallorosso: "È un onore essere qui. Ringrazio il club. Sono qui da poche ore, ho visto la partita contro il Torino: penso sia stata comunque una partita molto bella ed è stato bello vederla. È un momento di gioia, questo alla Roma sarà un momento che mi farà crescere. Penso di avere qualcosa da dimostrare. Sono contentissimo di essere qui, voglio ringraziare il club e la famiglia Friedkin per avermi voluto". Su Gasperini: "Ho visto che è un allenatore che ha un calcio molto offensivo nel DNA. Da attaccante dunque sono contento di far parte della sua squadra, del suo progetto e di quello del club". Poi un messaggio per i tifosi: "Sono contento di essere qui, non vedo l'ora di incontrarvi. Forza Roma!".