La Roma, Gasperini e la strategia della chiarezza

L’invito alla chiarezza, in questo caso, contemplava un velato atto di accusa. O, per meglio dire, una vigorosa spinta a scegliere un percorso diverso. Il messaggio che Gian Piero Gasperini martedì sera ha spedito alla Roma, dal tandem Ricky Massara-Claudio Ranieri in su, non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Se il mercato porta a Trigoria (solo) ragazzini di belle speranze e non giocatori fatti e finiti, va detto con estrema sincerità che l’obiettivo del club non è (più) la zona Champions bensì la valorizzazione delle giovani risorse . Eccolo, il senso delle parole del tecnico. Che, decodificate, possono essere così sintetizzate: se mi date (solo) i ragazzini, non chiedetemi grossi risultati sportivi. Un segnale di resa, condizionato pesantemente dall’attualità; e soprattutto un invito a fare, in fretta, cose diverse.

GPG non ha cercato alibi preventivi ma ha semplicemente sottolineato l’esigenza di trasparenza da parte della proprietà/dirigenza. Non ha criticato niente e nessuno: ha chiesto sincerità. E, indirettamente, acquisti di spessore. Chi gli rinfaccia di essere un incontentabile, di non perdere mai occasione per alzare (stavolta neppure tanto, a dire il vero) la voce, per lamentarsi di tutto e tutti dovrebbe ricordarsi che la Roma a gennaio ha giocato quattro partite senza un solo rinforzo in campo. Nonostante i suggerimenti di Gasp risalgano a mesi e mesi fa. E che, anche per questo, è fuori dalla Coppa Italia. La favola di Antonio Arena è bellissima ma paradossalmente è legata a casualità: ci fosse stato un centravanti come si deve, Little Toni non avrebbe mai giocato. Questo non significa non godersi la prodezza dell’ex Pescara: significa soltanto non cadere nell’errore di esagerare in chiave futuro. Perché un ragazzino di 17 anni scarsi ha bisogno di giocare e di migliorare senza alcun fardello sulle spalle. Possibilmente allenandosi ogni giorno accanto a uno del mestiere. Se mai, va fatta una riflessione diversa: non appena Gasp ha messo un centravanti, anche se minorenne e un po’ spaesato, la Roma ha pareggiato. Questo significa che, tra assenze forzate e mancati colpi sul mercato, la faccenda è (era?) davvero seria.

Domenica, quando la Roma giocherà in casa del Toro, Gasperini potrà contare su uno, due volti nuovi, lì davanti: finalmente, verrebbe da dire. Meglio tardi che mai. Ma anche sul conto di Robinio Vaz non è il caso di correre con la fantasia o di collezionare aspettative smodate. Sennò si correrebbe il rischio di bruciare un talento. Roma è città perfetta per esaltare o mortificare chiunque, giocatori maturi, aspiranti campioni o mezze vecchie glorie: figuratevi un ragazzino in attesa di diventare uomo.

La deludente partita di coppa Italia contro il Torino ha certificato che la Roma dovrà terminare la stagione lottando soltanto su due fronti e che non sa/non riesce a pareggiare. Tra campionato e coppe, mai una “ics”. Così come vanno registrate le 10 sconfitte stagionali (7 in campionato, 2 in EL e una in CI): tante, troppe. Al di là della miglior difesa e del peggior attacco (tra le prime della classe) in Serie A, e pure di una rosa incompleta. C’è ancora qualcosa di irrisolto, nella Roma di Gasp. Perché troppe cose si ripetono con una puntualità che fa (sportivamente) paura.