Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sebastiani, presidente del Pescara, racconta Arena: "Roma, con Gasperini esploderà"

Il patron del club abruzzese svela i segreti del giovane attaccante che ha segnato contro il Torino, suo ex giocatore
Lorenzo Scalia
3 min
TagsArenaRomaSebastiani
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Scrivi Pescara e in automatico pensi a Verratti, il giocatore simbolo partito dal cuore dell’Abruzzo alla conquista del calcio mondiale. Ma la lista di talenti è infinita: da qui sono passati, anche se per poco, Insigne e Immobile. Arena è solo l’ultimo in ordine di tempo. "Il segreto di Antonio? Ha la testa che è un computer", spiega il presidente Daniele Sebastiani, che da sempre punta sui giovani a prescindere dalla categoria in cui gioca il suo club.  

Sebastiani, chi è Arena? 
"Antonio è un ragazzino che è venuto in Italia attraverso la nostra academy. Lavoriamo con tutto il mondo: ogni sei mesi arrivano calciatori da inserire nel settore giovanile, spesso con doppio passaporto o con provenienza italiana. Nel nostro convitto bellissimo, nei pressi del centro sportivo, ospitiamo 60-70 ragazzi da fuori, con scuola e tutto il necessario. Il nostro lavoro ci porta la possibilità di scegliere talenti come Zeppieri e Arena, che non aveva ancora 14 anni quando è arrivato".  
 
Un milione di euro è stata la cifra giusta per la sua cessione? 
"Un affare comune. Il Pescara ha preso quello che poteva prendere, dato che stavamo nelle serie minori. Se fossimo stati in Serie A non l’avremmo venduto o comunque non a quella cifra. Eravamo e siamo in ottimi rapporti con la Roma. Nel contratto c’è la percentuale sulla futura rivendita del 20%. E poi Graziani è arrivato da noi: mi piace tantissimo". 
 
Ha sentito qualcuno della Roma? 
"Qualche settimana fa ho parlato telefonicamente con Alberto De Rossi. Lui mi ha confermato che è un ragazzo speciale, che sarebbe una scommessa persa se non facesse il calciatore". 
 
Gasperini, Guidi, Baldini. Quanto contano gli allenatori? 
"Tantissimo. Gasperini è uno che, se vede un giocatore, non guarda la carta d’identità. Anche Baldini ha fatto un lavoro straordinario l’anno scorso qui. Aveva solo giovani e lui ha un occhio speciale per loro". 

Ci sono altri talenti che stanno emergendo in questo momento a Pescara? 
"Faccio tre nomi: Dagasso, Giannini e Barardi. Il primo è un classe 2004 con già 100 presenze sulle spalle. Non c’è ancora nulla di concreto, ma tutti danno Genoa e Cagliari in pole per prenderlo subito".  
 
Un ultimo consiglio per Antonio? 
"Sembra strano, ma non ha bisogno di consigli anche se ha solo 16 anni. È concentrato sul suo percorso e deve essere così. Posso solo dirgli di continuare a fare quello che ha fatto fino ad oggi. Non deve mollare. Può fare strada: questo è sicuro". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Gasperini e la strategia della chiarezzaArena vagava per le campagne di Pescara

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS