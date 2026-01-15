Sebastiani, presidente del Pescara, racconta Arena: "Roma, con Gasperini esploderà"

Scrivi Pescara e in automatico pensi a Verratti , il giocatore simbolo partito dal cuore dell’Abruzzo alla conquista del calcio mondiale. Ma la lista di talenti è infinita: da qui sono passati, anche se per poco, Insigne e Immobile. Arena è solo l’ultimo in ordine di tempo. "Il segreto di Antonio? Ha la testa che è un computer", spiega il presidente Daniele Sebastiani , che da sempre punta sui giovani a prescindere dalla categoria in cui gioca il suo club.

Sebastiani, chi è Arena?

"Antonio è un ragazzino che è venuto in Italia attraverso la nostra academy. Lavoriamo con tutto il mondo: ogni sei mesi arrivano calciatori da inserire nel settore giovanile, spesso con doppio passaporto o con provenienza italiana. Nel nostro convitto bellissimo, nei pressi del centro sportivo, ospitiamo 60-70 ragazzi da fuori, con scuola e tutto il necessario. Il nostro lavoro ci porta la possibilità di scegliere talenti come Zeppieri e Arena, che non aveva ancora 14 anni quando è arrivato".



Un milione di euro è stata la cifra giusta per la sua cessione?

"Un affare comune. Il Pescara ha preso quello che poteva prendere, dato che stavamo nelle serie minori. Se fossimo stati in Serie A non l’avremmo venduto o comunque non a quella cifra. Eravamo e siamo in ottimi rapporti con la Roma. Nel contratto c’è la percentuale sulla futura rivendita del 20%. E poi Graziani è arrivato da noi: mi piace tantissimo".



Ha sentito qualcuno della Roma?

"Qualche settimana fa ho parlato telefonicamente con Alberto De Rossi. Lui mi ha confermato che è un ragazzo speciale, che sarebbe una scommessa persa se non facesse il calciatore".



Gasperini, Guidi, Baldini. Quanto contano gli allenatori?

"Tantissimo. Gasperini è uno che, se vede un giocatore, non guarda la carta d’identità. Anche Baldini ha fatto un lavoro straordinario l’anno scorso qui. Aveva solo giovani e lui ha un occhio speciale per loro".

Ci sono altri talenti che stanno emergendo in questo momento a Pescara?

"Faccio tre nomi: Dagasso, Giannini e Barardi. Il primo è un classe 2004 con già 100 presenze sulle spalle. Non c’è ancora nulla di concreto, ma tutti danno Genoa e Cagliari in pole per prenderlo subito".



Un ultimo consiglio per Antonio?

"Sembra strano, ma non ha bisogno di consigli anche se ha solo 16 anni. È concentrato sul suo percorso e deve essere così. Posso solo dirgli di continuare a fare quello che ha fatto fino ad oggi. Non deve mollare. Può fare strada: questo è sicuro".