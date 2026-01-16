Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Roma, proseguono i colloqui per il rinnovo di Celik

Il club giallorosso prosegue la trattativa con l'esterno turco: fumata bianca ancora lontana
Roma

Roma

Sono ripresi i contatti tra la Roma e l’entourage di Zeki Celik, il calciatore con il contratto a scadenza che il club ritiene più centrale per il suo futuro. Se, infatti, da una parte è ancora tutto fermo per quanto riguarda i rinnovi di Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, dall’altra i ragionamenti con il turco e coi suoi agenti procedono spediti.

Celik, fumata bianca lontana

La fumata bianca non è vicina, la società giallorossa però ritiene - anche per una questione economica - di poter trovare più facilmente un accordo con un calciatore che guadagna 2 milioni netti piuttosto che con due che ne percepiscono rispettivamente 8 (Dybala) e 6 (Pellegrini). Su Celik sta avanzando a fari spenti pure la Juventus. Manca invece solamente l’ufficialità per i rinnovi (già concordati) dei due leader Cristante e Mancini.

 

 

 

