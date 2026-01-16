Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Il trend virale del 2016: bufera Spalletti, ricordate cosa faceva esattamente 10 anni fa? C'entrano Totti e...

Il 16 gennaio del 2016 l'attuale allenatore della Juventus veniva presentato per la seconda volta a Trigoria: l'inizio di 18 mesi di fuoco
Chiara Zucchelli
2 min
Roma

Roma

Sui social è virale un trend che prevede di pubblicare almeno un'immagine del 2016. Dieci anni fa. Appunto. Esattamente 10 anni fa, era il 16 gennaio del 2016, in una sala conferenze strapiena, a Trigoria veniva presentato per la seconda volta Luciano Spalletti. Era l'inizio della sua nuova avventura a Roma ma sarebbe stato l'inizio, soprattutto, della bufera Totti, durata un anno e mezzo. Non lo immaginava lui e non lo immaginava neppure Francesco. Forse. Sta di fatto che fin dalle prime parole, forse, si poteva intuire come sarebbe andata a finire. "Pallotta è innamorato della Roma, per quanto riguarda Totti dovranno parlare solo lui e il presidente del contratto. Io credo che sia giusto così, dal canto mio posso solo dire che a Francesco ho dato in passato tutto quello che avevo, anche di più. Sono certo che lui avrà trasferito alla squadra l'amore e la passione di questa città".

Non solo Totti: le parole su Dzeko, Florenzi e la Roma

"In passato ho dato tutto quello che avevo": non mentiva, Spalletti. Ma lasciava intendere che quel passato non esisteva più. Da Totti a Dzeko, De Rossi (che adesso ritrova come avversario in Serie A) e Florenzi, ecco altre pillole del pensiero di Spalletti nel 2016: "Alessandro sa fare tutto bene, su Edin dico solo una cosa: se mi avessero detto chi vuoi come centravanti vuoi io avrei detto Dzeko. De Rossi è fondamentale per la sua esperienza e la sua qualità. Sa fare più cose e mi ha dato la disponibilità a farne ancora tante altre. Adesso però serve fare punti". Ne fece tanti, nel 2016 e nel 2017 (record in campionato per la Roma) ma, nonostante una squadra zeppa di campioni, non riuscì neppure a fare una finale né in Coppa Italia né in Europa League, uscendo ai preliminari di Champions con il Porto. Questo, forse, il rimpianto più grande di 10 anni fa. 

