Il trend virale del 2016: bufera Spalletti, ricordate cosa faceva esattamente 10 anni fa? C'entrano Totti e...

Sui social è virale un trend che prevede di pubblicare almeno un'immagine del 2016. Dieci anni fa. Appunto. Esattamente 10 anni fa, era il 16 gennaio del 2016, in una sala conferenze strapiena, a Trigoria veniva presentato per la seconda volta Luciano Spalletti. Era l'inizio della sua nuova avventura a Roma ma sarebbe stato l'inizio, soprattutto, della bufera Totti, durata un anno e mezzo. Non lo immaginava lui e non lo immaginava neppure Francesco. Forse. Sta di fatto che fin dalle prime parole, forse, si poteva intuire come sarebbe andata a finire. "Pallotta è innamorato della Roma, per quanto riguarda Totti dovranno parlare solo lui e il presidente del contratto. Io credo che sia giusto così, dal canto mio posso solo dire che a Francesco ho dato in passato tutto quello che avevo, anche di più. Sono certo che lui avrà trasferito alla squadra l'amore e la passione di questa città".