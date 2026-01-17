Dybala e il passaggio sbagliato di Tsimikas nel riscaldamento: la reazione surreale di Paulo è virale
Nelle ultime ore nell'ambiente romanista sta facendo parlare parecchio un video circolato sui social e divenuto virale in poco tempo. Si tratta di una ripresa fatta dagli spalti dell'Olimpico prima della partita di Coppa Italia contro il Torino. Ci sono Dybala, Tsimikas e un terzo giocatore non inquadrato che stanno facendo il loro riscaldamento con le riserve. Si scambiano il pallone, fanno qualche palleggio, ma l'argentino non sembra gradire l'operato del compagno di squadra ex Liverpool.
Dybala allarga le braccia e manda a quel paese Tsimikas: il siparietto prima Roma-Torino
A inizio video si vede Dybala che dice a Tsimikas di stare più attento, per poi passare il pallone all'altro compagno, che la ridà rasoterraa Tsimikas. Il greco sbaglia completamente il controllo e il passaggio per Dybala, che allarga le braccia sconsolato. I tre poi tentano di fare dei palleggi al volo: Dybala la passa all'altro suo compagno che la passa precisa sui piedi di Tsimikas. L'esterno greco però non riesce a controllarla, il pallone gli scivola e per recuperarla deve spostarsi un bel po'. Tutto questo per poi spedirla lontano da Dybala. L'argentino riesce comunque a controllare il pallone e recapitarlo all'altro compagno di squadra. Subito dopo si gira scocciato e manda a quel paese Tsimikas.