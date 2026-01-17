Dybala e il passaggio sbagliato di Tsimikas nel riscaldamento: la reazione surreale di Paulo è virale

Nelle ultime ore nell'ambiente romanista sta facendo parlare parecchio un video circolato sui social e divenuto virale in poco tempo. Si tratta di una ripresa fatta dagli spalti dell'Olimpico prima della partita di Coppa Italia contro il Torino. Ci sono Dybala, Tsimikas e un terzo giocatore non inquadrato che stanno facendo il loro riscaldamento con le riserve. Si scambiano il pallone, fanno qualche palleggio, ma l'argentino non sembra gradire l'operato del compagno di squadra ex Liverpool.