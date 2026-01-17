Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dybala e il passaggio sbagliato di Tsimikas nel riscaldamento: la reazione surreale di Paulo è virale

Dybala e il passaggio sbagliato di Tsimikas nel riscaldamento: la reazione surreale di Paulo è virale

Nelle ultime ore sta circolando un video di quanto successo prima della partita di Coppa Italia tra Roma e Torino: poca qualità nei palleggi all'Olimpico
2 min
TagsRomaDybalatsimikas
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Nelle ultime ore nell'ambiente romanista sta facendo parlare parecchio un video circolato sui social e divenuto virale in poco tempo. Si tratta di una ripresa fatta dagli spalti dell'Olimpico prima della partita di Coppa Italia contro il Torino. Ci sono Dybala, Tsimikas e un terzo giocatore non inquadrato che stanno facendo il loro riscaldamento con le riserve. Si scambiano il pallone, fanno qualche palleggio, ma l'argentino non sembra gradire l'operato del compagno di squadra ex Liverpool.

Dybala allarga le braccia e manda a quel paese Tsimikas: il siparietto prima Roma-Torino

A inizio video si vede Dybala che dice a Tsimikas di stare più attento, per poi passare il pallone all'altro compagno, che la ridà rasoterraa Tsimikas. Il greco sbaglia completamente il controllo e il passaggio per Dybala, che allarga le braccia sconsolato. I tre poi  tentano di fare dei palleggi al volo: Dybala la passa all'altro suo compagno che la passa precisa sui piedi di Tsimikas. L'esterno greco però non riesce a controllarla, il pallone gli scivola e per recuperarla deve spostarsi un bel po'. Tutto questo per poi spedirla lontano da Dybala. L'argentino riesce comunque a controllare il pallone e recapitarlo all'altro compagno di squadra. Subito dopo si gira scocciato e manda a quel paese Tsimikas.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Dovbyk si operaL'arrivo di Malen a Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS