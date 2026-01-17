Gasperini e il bellissimo ricordo di Commisso. Poi parla di Malen e svela un retroscena su Raspadori e il mercato

Dimenticare il Torino. O meglio non del tutto: "A me - ammette Gian Piero Gasperini - non dispiacerebbe f are la stessa partita della Coppa Italia , ma con un risultato diverso". La Roma viaggia oggi per Torino dove domani affronterà i granata, con l’obiettivo di ritrovare subito fiducia e continuità. Alla vigilia della gara Gasperini ha parlato a Trigoria, ma prima di tuffarsi nell'attualità ha speso parole cariche di emozione per due notizie della mattinata: la morte di Rocco Commisso e la rescissione di Edoardo Bove : "La scomparsa di Rocco Commisso mi ha scosso, anche se si conoscevano le sue condizioni. Questa è l’essenza della vita, che va oltre ogni rivalità. Ho vissuto anche la tragedia di Joe Barone, dovevamo comunque giocare la partita. E poi Davide Astori… dispiace che questa società sia stata così martoriata. Stamattina, invece, qui c’era Edoardo Bove: ha risolto il contratto e andrà a giocare in Inghilterra. È una grande notizia per lui, finalmente torna in campo. Era quello che desiderava".

Gasperini e il retroscena su Raspadori: "Mai parlato con lui"

Poi è iniziata la conferenza vera e propria. Gasperini ha raccontato di non aver mai parlato "con Raspadori, mentre con Malen sì. La presenza di Ryan Friedkin a Trigoria è stata determinante per chiudere in fretta lui e Robinio Vaz. Se non ci fosse stato forse non avremmo potuto chiudere tutto rapidamente". Una stoccata a Massara? No, semplicemente la conferma di quanto sia importante il lavoro fatto di concerto con la proprietà. "Malen è in questo momento un centravanti, è il ruolo che predilige, quello in cui può sfruttare al meglio la sua rapidità, la capacità di tiro e di concludere con entrambi i piedi, con immediatezza e potenza. Credo quindi che debba giocare vicino alla porta. Se faremo altro in attacco? È una cosa che continuo a ripetere: ne parlo solo ed esclusivamente con la proprietà. Tutto dipende sempre dalle opportunità. Questa era un’opportunità importante: il ragazzo contattato ha subito dato disponibilità e l’operazione di Malen si è risolta in poco tempo. Quando invece le trattative cominciano a diventare lunghe, diventano diventano difficili da realizzare. Io sono un uomo di campo e mi piace chiudere le cose in fretta. Con Malen, infatti, si è chiuso tutto in tre o quattro giorni. Per quanto riguarda altre trattative non so, io parlo solo di cose dirette e non partecipo alle trattative. Con Malen si è creata questa opportunità e la proprietà ha dato grande disponibilità. Massara poi è stato bravo a chiudere, perché la trattativa era già definita. Abbiamo coinvolto il giocatore e lo abbiamo preso. Credo che abbiamo preso un bel giocatore, uno forte. Poi sarà il campo a parlare, ma su questo siamo convinti".

Pellegrini, Ferguson e N'Dicka: le parole di Gasperini

Il tecnico della Roma ha poi fatto sapere che Pellegrini e Ferguson dovrebbero essere recuperati mentre su N'Dicka, che certo in Coppa Italia non ha fatto la sua miglior partita in giallorosso, ha spiegato: "Quando i giocatori rientrano da queste manifestazioni devono riadattarsi ad abitudini diverse. Non abbiamo avuto molto tempo: l’ho rimesso subito in campo e poi ha fatto due allenamenti. Noi giochiamo in modo diverso rispetto alla nazionale, abbiamo bisogno di attenzione e concentrazione e marcature più rigide. Speriamo che riesca a riattaccare subito con la concentrazione con cui lo abbiamo lasciato, che era davvero notevole. Questo possiamo saperlo solo da domani e speriamo che già sia nella condizione giusta per la Roma". A proposito di Coppa d'Africa, Gasp aspetta anche il ritorno di El Aynaoui per cui spende parole di grande stima: "Sapevamo sin da subito di aver acquistato un giocatore giovane ma di valore, chiaramente da conoscere meglio. Inizialmente era un giocatore offensivo, ma ha dimostrato di essere un centrocampista molto affidabile in entrambe le fasi. È un atleta molto forte, maturo e intelligente. È cresciuto molto, ma può farlo ancora. Già prima di andare in Coppa d’Africa per noi era un giocatore solido".

La via di mezzo

Sono proprio giocatori così, in quell'età di mezzo, che possono essere determinanti nel creare un equilibrio tra giovani e vecchi: "Vincere con i giovani non è possibile, ma stiamo tenendo il piede in due scarpe. Abbiamo uno zoccolo duro competitivo, ma per essere ancora più competitivi è evidente che abbiamo bisogno di migliorare il nostro reparto offensivo con giocatori come Malen. Contemporaneamente la società guarda anche al futuro e investe sui ragazzi, ma non si può chiedere loro di poter essere subito competitivi contro le big. Si cerca di averne uno e di costruire qualcosa che possa avere continuità nel tempo e che non viene bruciato ogni anno".