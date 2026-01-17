Gasperini scherza su Zirkzee: "Malen è il titolare in nazionale, non lui"

ROMA - Conferenza stampa ricca di argomenti per Gian Piero Gasperini , da Malen a Raspadori fino al ricordo di Commisso . Spazio anche ad una battuta sul mercato in risposta al possibile arrivo di Zirkzee , mentre intanto si infittisce il mistero sulle sue condizioni . Poco prima di lasciare la sala stampa il tecnico giallorosso ha scherzato così con i giornalisti.

Malen e Zirkzee, Gasperini scherza: "In nazionale..."

"Parlate tanto di Zirkzee - risponde Gasperini lasciando la sala stampa -. Ma lo conoscete Malen? In nazionale gioca lui titolare, non Zirkzee. Non abbiamo preso l’ultimo degli stupidi". Così il tecnico della Roma chiude in modo ironico la questione sull'attaccante del Manchester United, che però intanto non è stato convocato per il derby contro il City e sembra sempre più in orbita giallorossa.