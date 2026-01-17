Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, massima allerta contro lo Stoccarda: attesi 3500 tifosi tedeschi, il piano della Questura

Settore ospiti soldout, ma non si esclude l'arrivo di ulteriori tifosi oltre il limite di capienza. Pronta una strategia per la gestione dell'ordine dentro e fuori l'Olimpico
2 min
TagsRomapoliziaolimpico
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Cresce l'attesa per Roma-Stoccarda, valida per la 7ª e penultima giornata del girone di Europa League e in programma giovedì 22 gennaio allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00. Una sfida decisiva per il percorso della squadra di Gasperini, che intanto ha già fatto registrare il soldout nel settore ospiti. Sono dunque 3500 i tifosi tedeschi attesi nella massima capienza del settore dell'Olimpico, ma non è escluso l'arrivo di ulteriori tifosi nella Capitale. Alto anche il rischio di inflitrazioni da parte di tifosi di altre squadre.

Roma-Stoccarda, massima allerta: il piano

Una situazione che sta portando la Questura a definire delle misure di sicurezza per la gestione di questo evento, che scatteranno già dal giorno prima con serrati controlli presso le barriere autostradali, le aree del centro cittadino e in tutte le zone della città. "La strategia - sottolinea una nota della Polizia di Stato - sarà ispirata ad un puntuale e radicato controllo del territorio, con una presenza importante di contingenti della Forza pubblica e di equipaggi delle Forze dell'ordine. Particolare attenzione sarà rivolta alle zone del centro storico che abitualmente vengono utilizzate dalle tifoserie ospiti per il concentramento già a partire dalle ore antecedenti alla gara, anche con attenzione rivolta ai principali hub logistici per tracciare i gruppi in arrivo dalla Germania. Non sarà tollerato alcun atto di intemperanza rivolto alla città". Secondo le prime stime si prepara un massiccio gruppo formato da 800 steward e oltre mille agenti di polizia per mantenere l'ordine dentro e fuori lo stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Bailey non convocatoGasperini: "Mai parlato con Raspadori"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS