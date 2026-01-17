Roma, massima allerta contro lo Stoccarda: attesi 3500 tifosi tedeschi, il piano della Questura

ROMA - Cresce l'attesa per Roma-Stoccarda , valida per la 7ª e penultima giornata del girone di Europa League e in programma giovedì 22 gennaio allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00. Una sfida decisiva per il percorso della squadra di Gasperini, che intanto ha già fatto registrare il soldout nel settore ospiti . Sono dunque 3500 i tifosi tedeschi attesi nella massima capienza del settore dell'Olimpico, ma non è escluso l'arrivo di ulteriori tifosi nella Capitale. Alto anche il rischio di inflitrazioni da parte di tifosi di altre squadre.

Roma-Stoccarda, massima allerta: il piano

Una situazione che sta portando la Questura a definire delle misure di sicurezza per la gestione di questo evento, che scatteranno già dal giorno prima con serrati controlli presso le barriere autostradali, le aree del centro cittadino e in tutte le zone della città. "La strategia - sottolinea una nota della Polizia di Stato - sarà ispirata ad un puntuale e radicato controllo del territorio, con una presenza importante di contingenti della Forza pubblica e di equipaggi delle Forze dell'ordine. Particolare attenzione sarà rivolta alle zone del centro storico che abitualmente vengono utilizzate dalle tifoserie ospiti per il concentramento già a partire dalle ore antecedenti alla gara, anche con attenzione rivolta ai principali hub logistici per tracciare i gruppi in arrivo dalla Germania. Non sarà tollerato alcun atto di intemperanza rivolto alla città". Secondo le prime stime si prepara un massiccio gruppo formato da 800 steward e oltre mille agenti di polizia per mantenere l'ordine dentro e fuori lo stadio.