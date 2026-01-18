Massara sul mercato: "Zirkzee, lo United ha chiuso in modo netto. Ferguson? Contiamo su di lui"

Massara sul mercato, Ferguson e Zirkzee: tutte le parole

"Robinio Vaz e Malen sono due ragazzi forti ma diversi - le prime parole di Massara -. Uno è un giovane talento su cui c'erano tante squadre, l'altro è già affermato e di livello internazionale. Un altro attaccante e Fortini? Ci sono ancora 15 giorni, vedremo le opportunità. Vediamo come evolve la situazione in queste due settimane. Il percorso con il mister è comune e condiviso sempre, vogliamo costruire una Roma forte. Cessioni? Valuteremo per qualche ragazzo che ha meno spazio o per chi non è riuscito ad imporsi. Ferguson? È un ragazzo che sta crescendo tanto, sta facendo vedere le sue qualità. Contiamo su di lui certamente. Zirkzee? Discorso che lo United ha chiuso in maniera netta, assolutamente chiuso".