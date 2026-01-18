Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Malen show, ovazione dei tifosi romanisti all'uscita dal campo: il primo coro e la sua reazione© ANSA

Malen show, ovazione dei tifosi romanisti all'uscita dal campo: il primo coro e la sua reazione

Grande prova del nuovo acquisto giallorosso: in campo a Torino e subito in gol
Giorgio Marota
1 min
Roma

Roma

INVIATO A TORINO - C'è già il primo coro per Don. "Olè olè olè, Malen Malen!". L'olandese, protagonista di Torino-Roma, ha segnato l'uno a zero, ha creato pericoli a ripetizione e uscendo dal campo, alla mezz'ora della ripresa, si è anche preso l'ovazione dei duemila romanisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino. Nel momento della sostituzione, per non perdere tempo nonostante il vantaggio, Malen è uscito dalla parte del campo dove sono assiepati i tifosi giallorossi in trasferta. Si sono alzati tutti in piedi e gli hanno dedicato un omaggio sentito e convinto. Lui a sua volta ha applaudito, sorriso e ringraziato. Dopo due allenamenti e uno show di 60 minuti, è già al centro del progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

