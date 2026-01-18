Gasperini: "Malen ha le caratteristiche che cercavo, farà tanti gol se..."
"Malen è un giocatore di questo livello, con lui si alza tutta la capacità offensiva della squadra, i numeri diventano altri anche se bisogna fare tre, quattro gol per averne uno (ride). Abbiamo giocato con qualità. Volevamo questa vittoria, è stato un bel segnale". Così Gian Piero Gasperini dopo Torino-Roma 0-2, valida per la ventunesima giornata di Serie A.
Gasperini dopo Torino-Roma: "Malen ha le caratteristiche che cercavo"
Gasperini ha poi aggiunto: "Il primo gol è straordinario. Anche Dybala ha fatto una partita veramente di livello. Con Malen ha un riferimento di valore, hanno un linguaggio tecnico importante. Cerchiamo di costruirci qualcosa sopra adesso. Malen ha le caratteristiche che io cercavo, ha questa abilità nello smarcarsi non di schiena, non di spalle, di spostarsi sia sul taglio sia sull'apertura; controlla la palla con grande abilità, conclude con velocità e potenza. Doti fondamentali con una squadra come la nostra, che vuole costruire questo tipo di azioni in area di rigore. Se riusciamo a metterlo in condizioni questo fa tanti gol. Spero che possa fare il centravanti a lungo e che costruiamo una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche, ma ha anche la duttilità per giocare un po' più defilato. Lui è sicuramente da sfruttare molto vicino all'area".
Gasperini su Robinio Vaz: "In prospettiva la Roma ha fatto un bell'acquisto"
Parole d'elogio anche per Robinio Vaz: "Robinio Vaz ha delle belle doti, è chiaramente giovanissimo, un 2007, ha 18 anni, non è facile giocare nel campionato italiano. Il modo migliore per farlo crescere è dargli fiducia e spazi. Ha tanto da lavorare, ma in prospettiva la Roma ha fatto un bell'acquisto. Malen lo è nell'immediato. Quando è così ti senti bello supportato. Prima ridevo meno? Non vedevo l'ora che si chiudesse (ride)".
Gasperini: "I problemi di formazione non esistono, giocheranno tutti"
Gasperini ha poi aggiunto a Dazn: “L’ho capito quando si è presentata l’opportunità di prenderlo che Malen che faceva al caso nostro. Rispecchia al meglio le caratteristiche che volevamo: velocità, fisicità, primo controllo, rapidità che fanno ben sperare. Migliora anche la qualità di Dybala. Quando si alza il livello diventa più importante la prestazione di tutti. I problemi di formazione non esistono. Giocheranno tutti, ci sono tante partite. I problemi di formazione sono solo nella testa di chi ancora non ha capito come funziona”
Gasperini: "Celik fuori a scopo precauzionale, preoccupati per Hermoso"
Gasperini ha poi fatto il punto sulle condizioni di Celik e Hermoso: “Celik è stato fuori a scopo precauzionale, contiamo di poterlo recuperare. Dai primi accertamenti il flessore, di cui si lamentava dopo la Coppa Italia, sembrava non a posto ma abbiamo preferito non rischiare. Siamo più preoccupati per Hermoso, speriamo che non sia nulla di importante. Sarebbe un peccato, per noi, perdere delle colonne ora che ci stiamo completando in attacco. Serve che non ci facciamo male e non perdiamo pezzi. Completarci e creare i presupposti di una squadra sempre più forte, di affrontare le partite di campionato come stiamo facendo”.
