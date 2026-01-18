Gasperini: "Malen ha le caratteristiche che cercavo, farà tanti gol se..."

Gasperini dopo Torino-Roma: "Malen ha le caratteristiche che cercavo"

Gasperini ha poi aggiunto: "Il primo gol è straordinario. Anche Dybala ha fatto una partita veramente di livello. Con Malen ha un riferimento di valore, hanno un linguaggio tecnico importante. Cerchiamo di costruirci qualcosa sopra adesso. Malen ha le caratteristiche che io cercavo, ha questa abilità nello smarcarsi non di schiena, non di spalle, di spostarsi sia sul taglio sia sull'apertura; controlla la palla con grande abilità, conclude con velocità e potenza. Doti fondamentali con una squadra come la nostra, che vuole costruire questo tipo di azioni in area di rigore. Se riusciamo a metterlo in condizioni questo fa tanti gol. Spero che possa fare il centravanti a lungo e che costruiamo una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche, ma ha anche la duttilità per giocare un po' più defilato. Lui è sicuramente da sfruttare molto vicino all'area".

Gasperini su Robinio Vaz: "In prospettiva la Roma ha fatto un bell'acquisto"

Parole d'elogio anche per Robinio Vaz: "Robinio Vaz ha delle belle doti, è chiaramente giovanissimo, un 2007, ha 18 anni, non è facile giocare nel campionato italiano. Il modo migliore per farlo crescere è dargli fiducia e spazi. Ha tanto da lavorare, ma in prospettiva la Roma ha fatto un bell'acquisto. Malen lo è nell'immediato. Quando è così ti senti bello supportato. Prima ridevo meno? Non vedevo l'ora che si chiudesse (ride)".