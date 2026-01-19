Roma, c'è il responso dell'infortunio di Hermoso: lesione di secondo grado, quanto starà fuori

C'è il responso degli esami per Mario Hermoso: lesione di secondo grado all'ileopsoas. Nessuna rottura tendinea (e già questo è un sospiro di sollievo): lo spagnolo dovrebbe stare fuori circa un mese, un mese e mezzo. Il muscolo, che è quello che lega la colonna vertebrale al femore, ha una lesione profonda ma considerando i timori di ieri sera forse è una buona notizia.