Roma, c'è il responso dell'infortunio di Hermoso: lesione di secondo grado, quanto starà fuori
C'è il responso degli esami per Mario Hermoso: lesione di secondo grado all'ileopsoas. Nessuna rottura tendinea (e già questo è un sospiro di sollievo): lo spagnolo dovrebbe stare fuori circa un mese, un mese e mezzo. Il muscolo, che è quello che lega la colonna vertebrale al femore, ha una lesione profonda ma considerando i timori di ieri sera forse è una buona notizia.
Hermoso infortunato, quante partite salterà
Lo spagnolo salterà le due partite di Europa League contro Stoccarda e Panathinaikos mentre in campionato non ci sarà contro Milan, Udinese, Cagliari e Napoli. Almeno. La speranza è quella di riaverlo per la Cremonese o per la Juventus, il primo fine settimana di marzo. A questo punto la Roma sul mercato spingerà per regalare un centrale a Gasperini: Dragusin è il primo nome della lista.