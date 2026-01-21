Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
È ufficiale: Bailey lascia la Roma e torna all'Aston Villa, il comunicato

Il club giallorosso annuncia il ritorno dell'esterno giamaicano in Premier League: "Ti auguriamo il meglio"
Si attendeva solo l'annuncio, adesso c'è anche quello: Leon Bailey torna all'Aston Villa e in Premier League. Dopo sei mesi di prestito e un'avventura alla Roma decisamente tormentata, tra infortuni e impatto negativo (solamente sette presenze in campionato, undici con le coppe, e nessun gol), l'attaccante giamaicano lascia la Capitale e rientra alla base.

La Roma annuncia la fine del prestito di Bailey

La Roma ha annunciato la fine del prestito con un comunicato sul proprio sito ufficiale, aggiugendo anche un messaggio di auguri per il futuro al calciatore: "L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese. Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro".

