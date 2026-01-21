È ufficiale: Bailey lascia la Roma e torna all'Aston Villa, il comunicato

Si attendeva solo l'annuncio, adesso c'è anche quello: Leon Bailey torna all'Aston Villa e in Premier League. Dopo sei mesi di prestito e un'avventura alla Roma decisamente tormentata, tra infortuni e impatto negativo (solamente sette presenze in campionato, undici con le coppe, e nessun gol), l'attaccante giamaicano lascia la Capitale e rientra alla base.