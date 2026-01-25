Raspadori, frecciata alla Roma: "L'Atalanta è sempre stata la mia prima scelta"

Raspadori: "Atalanta? Mia prima scelta"

"Mi fa enormemente piacere che si sia vista la mia voglia: è tanta e vi assicuro che non mancherà mai". Così ha esordito Raspadori nella sala stampa della New Balance Arena. L'attaccante classe 2000 ha quindi motivato e svelato i motivi della scelta di trasferirsi all'Atalanta, preferendola alla Roma: "Dal momento in cui si è presentata l'opportunità, l'Atalanta è stata la mia prima scelta, è un club molto ambizioso. La società mi ha dimostrato una fiducia immensa e una voglia di avermi che mi ha colpito".