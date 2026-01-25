Raspadori, frecciata alla Roma: "L'Atalanta è sempre stata la mia prima scelta"
Il trasferimento di Giacomo Raspadori ha rappresentato la telenovela dell'inizio del calciomercato di gennaio. In uscita dall'Atletico Madrid, l'attaccante era a un passo dalla Roma, prima di decidere di passare all'Atalanta. Dopo la prima rete in nerazzurro, segnata contro il Parma, proprio Raspadori in conferenza stampa sembra aver rifilato un'ulteriore frecciata nei confronti della squadra giallorossa.
Raspadori: "Atalanta? Mia prima scelta"
"Mi fa enormemente piacere che si sia vista la mia voglia: è tanta e vi assicuro che non mancherà mai". Così ha esordito Raspadori nella sala stampa della New Balance Arena. L'attaccante classe 2000 ha quindi motivato e svelato i motivi della scelta di trasferirsi all'Atalanta, preferendola alla Roma: "Dal momento in cui si è presentata l'opportunità, l'Atalanta è stata la mia prima scelta, è un club molto ambizioso. La società mi ha dimostrato una fiducia immensa e una voglia di avermi che mi ha colpito".