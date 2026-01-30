Roma, ne serve solo un altro: arriva?

Promossa. Senza dover aspettare (e superare) gli esami di riparazione di febbraio. Roma agli “ottavi” di Europa League con il pareggio di Atene contro il Panathinaikos. Alla fine del prossimo mese il gruppo di Gian Piero Gasperini conoscerà il nome dell’avversaria del 12 e 19 marzo: fino a quelle date, Roma focalizzata soltanto sul campionato. Come piace a Gasp. I l punto di Atene è stato sufficiente per proseguire la corsa eur