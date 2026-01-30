Roma, ne serve solo un altro: arriva?

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Promossa. Senza dover aspettare (e superare) gli esami di riparazione di febbraio. Roma agli “ottavi” di Europa League con il pareggio di Atene contro il Panathinaikos. Alla fine del prossimo mese il gruppo di Gian Piero Gasperini conoscerà il nome dell’avversaria del 12 e 19 marzo: fino a quelle date, Roma focalizzata soltanto sul campionato. Come piace a Gasp. I l punto di Atene è stato sufficiente per proseguire la corsa eur
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS