Gasperini aspetta il terzo indizio

Stanno accadendo cose strane, non necessariamente tutte brutte, in Casa Roma. Tipo: due pareggi nelle ultime due gare dopo non aver mai pareggiato dall’inizio della stagione. Non solo: due pareggi in rimonta dopo aver sistematicamente perso tutte le partite (tranne a Firenze) in cui era andata sotto. La Roma, quindi, ha imparato a non perdere? Oppure ha dimenticato come si fa a vincere? Due indizi non fanno una prova, meglio aspettare Udine. Roba strana