sabato 31 gennaio 2026
Gasperini aspetta il terzo indizio

Leggi il commento sulla Roma che si divide tra Europa League e campionato, mentre il tecnico aspetta un altro attaccante dal mercato
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRomaGasperiniCalciomercato
Stanno accadendo cose strane, non necessariamente tutte brutte, in Casa Roma. Tipo: due pareggi nelle ultime due gare dopo non aver mai pareggiato dall’inizio della stagione. Non solo: due pareggi in rimonta dopo aver sistematicamente perso tutte le partite (tranne a Firenze) in cui era andata sotto. La Roma, quindi, ha imparato a non perdere? Oppure ha dimenticato come si fa a vincere? Due indizi non fanno una prova, meglio aspettare Udine. Roba strana

