sabato 31 gennaio 2026
Ziolkowski come Aldo in "Tre uomini e una gamba": il video della Roma scatena i tifosi sui social

Il gol del polacco, che ha deciso il passaggio agli ottavi in Europa League, come quello in "Italia-Maocco" nella scena del celebre film del trio comico
Jan Ziolkowski è stato l'eroe di Panathinaikos-Roma, segnando il gol dell'1-1 che è valso l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. In assenza di un vero e proprio centravanti, i giallorossi si sono affidati al gol di testa in tuffo del difensore polacco, che si è improvvisato bomber per una notte. Una rete speciale per i tifosi giallorossi, che in tanti appassionati hanno ricollegato ad una celebre scena del cinema italiano.

Ziolkowski come Aldo Baglio: la scena scatena i tifosi della Roma

E ad ammettere tale somiglianza è stata proprio la Roma, che ha fatto ridere i suoi tifosi con un video sul proprio profilo ufficiale di Tiktok. L'account giallorosso ha pubblicato un confronto tra la rete di Ziolkowski e quella di Aldo Baglio nella celebre scena in "Tre uomini e una gamba" di Aldo, Giovanni e Giacomo, tra i film più riconosciuti del trio comico e del cinema italiano. La comparazione ha scatenato i tifosi, con numerose similitudini tra le due scene: i cross perfetti di Pisilli e di Giovanni per poi i colpi di testa in tuffo di Ziolkowski e di Aldo, con tanto di esultanza a braccia allargate. Diverso, però, il finale: la Roma pareggia contro il Panathinaikos e vola direttamente agli ottavi di Europa League, mentre Aldo, Giovanni e Giacomo escono sconfitti dal loro "Italia-Marocco" per 10-3. 

