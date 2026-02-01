Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: ancora fuori Ferguson, assente Dybala

Poche sorprese dalla lista del tecnico giallorosso per la sfida al Bluenergy Stadium: tutti i nomi per la 23ª giornata di Serie A
1 min
TagsGasperiniRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Poche sorprese dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per Udinese-Roma, sfida della 23ª giornata di Serie A in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Resta ancora fuori Ferguson dopo l'esclusione dai convocati contro il Panathinaikos, confermata l'assenza di Dybala dopo il problema al ginocchio. Ancora fuori anche El Shaarawy

Udinese-Roma, la lista dei convocati di Gasperini

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Playoff Europa LeagueIl coraggio di Bailey

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS