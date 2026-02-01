Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: ancora fuori Ferguson, assente Dybala
Poche sorprese dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per Udinese-Roma, sfida della 23ª giornata di Serie A in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Resta ancora fuori Ferguson dopo l'esclusione dai convocati contro il Panathinaikos, confermata l'assenza di Dybala dopo il problema al ginocchio. Ancora fuori anche El Shaarawy.
Udinese-Roma, la lista dei convocati di Gasperini
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz