Gasp e la Roma corsara: il dato incredibile sulla Champions

INVIATO A UDINE - La Champions si conquista in trasferta. È una tendenza che la Roma conosce molto bene e che a un certo punto della sua storia recente ha dimenticato, compromettendo spesso la lotta al quarto posto proprio a causa del rendimento incerto lontano da casa. Ma questa stagione sta restituendo ai giallorossi la spavalderia dei bei tempi nelle gite lontano dall’Olimpico. Fin qui i giallorossi hanno vinto 7 partite di Serie A in trasferta più altre 3 (su 4) in Europa League. Stasera a Udine gli uomini di Gasp cercano l’ottava , una sorta di piccolo record.

Roma, Gasperini può raggiungere Mourinho: il dato

Dopo 22 giornate, infatti, la Roma ha già raggiunto il numero totale di vittorie fuori casa della passata stagione, 7, superando quello del campionato 2023-24 (6). Anche nel 2022-23 i successi in trasferta furono 7. Nel 2021-22, l’anno della vittoria in Conference, Mourinho si fermò a 8. Gasperini al Bluenergy può agguantare lo Special One. Quello che negli anni passati si era rivelato il tallone d’Achille della Roma, ora è un punto di forza. E resta la porta principale per raggiungere il quarto posto. Nelle stagioni in cui la Roma ha raggiunto l’obiettivo Champions, ha sempre vinto tante partite in trasferta: 9 nel 2014-15, 10 nel 2015-16 e 12 nel 2016-17 e nel 2017-18. Nell’annata 2018-19, la prima senza Champions dopo 5 qualificazioni consecutive, lo score scese a 6. Da quel momento in poi, a eccezione del 2019-20 con Fonseca (11), la Roma non si è più qualificata anche perché ha smesso di essere corsara. Con Gasp è tornata alle sane abitudini.