Gasperini diretta dopo Udinese-Roma: interviste e conferenza stampa LIVE

Gasperini: "Venturino e Vaz rappresentano il futuro della Roma"

Gasperini a Dazn dopo Udinese-Roma 1-0: "Partita combattuta, loro sono fisici, ci hanno impedito, molto, di fare giocate in attacco ma anche loro hanno fatto un paio di tiri da fuori. Partita bloccata, difficile. Sicuramente no è stata una serata fortunata, per questione di centimetri non abbiamo segnato. Abbiamo sofferto soprattutto il primo tempo, con l'Udinese soffrono tutte le squadre. Senza riuscire a prevalere non abbiamo mai subito occasioni. Abbiamo sempre tenuto bene, senza riuscire a costruire molto. Il gol è un episodio. Nel finale avete visto tutti. Malen lo abbiamo serivto male, ma perché loro raddoppiavano molto. Anche noi stiamo cercando di conoscere un giocatore che è appena arrivato. Sapremo sfruttarlo al meglio andando avanti nelle partite. Mercato? Venturino e Vaz sono giocatori su cui cercare di lavorare. Rappresentano il futuro. Si faranno valere. Malen e Zaragoza sono giocatori che possono dare un aiuto a questa squadra. Abbiamo giocato tante partite in pochi giorni, molto spesso in condizioni di grande emergenza. I ragazzi sono stati bravissimi, questo ha compattato ancora di più il gruppo. In serate così può succedere una partita non fortunata come quella di oggi. Ripartiremo. Contiamo di recuperare Koné, Dybala, El Shaarawy, conto di recuperarli. Saremo ancora più pronti".

Gaperini: "Tante partite? Fanno parte del sistema, naturale aumenti il rischio di infortuni"

Gasperini a Sky: "Tante partite? Fanno parte, ormai, di questo sistema. L'unico aspetto negativi sono questi che capitano al novanta per cento in partita. Nel calcio ci si fa male, gli infortuni sono aumentati perché sono aumentate le parite. Non si è mai riuscito con la scienza a dimezzare i tempi di recupero. Una lesione muscolare dura almeno tre settimane o diagnosi eccessive che fermano i giocatori per molto meno. Le tv e la gente vogliono così tante partite e si va avanti su questo sistema, i rischi sono questi ma non c'è una scienza che dice che se giocassimo meno ci faremmo meno male".

Gasperini: "Mercato? Non pensavo ci sarebbero state tutte queste difficoltà"

Gasperini a Sky dopo Udinese-Roma 1-0: "Non è facile giocare contro l'Udinese. Qui si può vincere ma anche perdere. Ci sono mancate un po' di giocate negli ultimi sedici metri. Anche il gol preso è stato indice di una serata non fortunata. Ma siamo una squadra che anche da queste partite trova la forza per reagire. Era una partita molto chiusa, anche l'Udinese ha fatto due tiri dalla distanza: non era facile per loro come lo era per noi. Non è stata una bella partita dal punto di vista tecnico. Penso che abbiamo avuto molte occasioni di più dell'Udinese. Il mercato? Si è chiuso, ora abbiamo questi quattro mesi. Non pensavo di trovare tutte queste difficoltà nell'occupare i ruoli che cercavamo di riempire dall'estate. Malen e Zaragoza ci daranno una mano. Sono arrivati giocatori giovanissimi, cerchremo di fare il massimo. Basta, è finita (ride). Sono state fatte decine di nomi. In pochissimo tempo si è creata la possibilità di Malen e di Zaragoza. Nel mercato di gennaio mi rendo conto che non è mai facile, è andata così. Questi due giocatori sicuramente ci aiuteranno. Venturini e Vaz rappresentano il futuro, non possiamo che possono essere competitivi, in questo momento, per traguardi così alti. L'importante è recuperare Koné, Dybala e altri che abbiamo ancora fuori e continueremo su questa strada perché questo è un gruppo che non molla".

Udinese-Roma 1-0

Udinese-Roma 1-0. Gol al 3' della ripresa di Ekkelenkamp. A breve Gian Piero Gasperini commenterà la gara del Bluenergy Stadium in diretta tv e conferenza stampa. RIVIVI LA DIRETTA

Bluenergy Stadium - Udine