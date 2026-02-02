Rabbia Gasperini dopo la sconfitta con l'Udinese: lo sfogo e la citazione dell’intervista al Corriere dello Sport di Saelemaekers

Gian Piero Gasperini è una furia. Al termine della sfida con l'Udinese, decisa da un calcio di punizione di Ekkelenkamp, il tecnico della Roma cita un passaggio dell'intervista realizzata dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni a Saelemaekers e nella quale l'esterno del Milan parlava della facilità con la quale alcuni calciatori si lasciavano cadere dopo alcuni contatti. "Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l’attenzione dell’arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare...", aveva detto l'ex giallorosso. "Purtroppo questo sta diventando il calcio", ha ribadito Gasperini durante la conferenza stampa post gara. "Penso che nell'intervista di Ivan Zazzaroni a Saelemaekers c'è tutto, spesso si cercano queste situazioni qui e vengono premiate. La sfortuna è che da lì è nato il gol".