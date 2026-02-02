Corriere dello Sport.it
Rabbia Gasperini dopo la sconfitta con l'Udinese: lo sfogo e la citazione dell’intervista al Corriere dello Sport di Saelemaekers

Il tecnico dei giallorossi cita le parole dell'esterno rossonero: "Purtroppo il calcio sta diventando questo..."
3 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Gian Piero Gasperini è una furia. Al termine della sfida con l'Udinese, decisa da un calcio di punizione di Ekkelenkamp, il tecnico della Roma cita un passaggio dell'intervista realizzata dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni a Saelemaekers e nella quale l'esterno del Milan parlava della facilità con la quale alcuni calciatori si lasciavano cadere dopo alcuni contatti. "Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l’attenzione dell’arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare...", aveva detto l'ex giallorosso. "Purtroppo questo sta diventando il calcio", ha ribadito Gasperini durante la conferenza stampa post gara. "Penso che nell'intervista di Ivan Zazzaroni a Saelemaekers c'è tutto, spesso si cercano queste situazioni qui e vengono premiate. La sfortuna è che da lì è nato il gol".

Le parole di Gasperini nella conferenza stampa post Udinese-Roma

Gasperini e la classifica: "Se non si arriva in Champions..."

Il tecnico della Roma è poi tornato sugli obiettivi della squadra, alla luce del mercato di gennaio: "Però mettetevi d'accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell'U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d'accordo oppure saremo sempre scontenti. L'Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E' una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Lavoro con quello che mi viene dato".

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

