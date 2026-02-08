Gasperini senza filtri su Totti e De Rossi: "Francesco torna? Lo faccio giocare. E sui rigori Daniele ha ragione"

La prima domanda a Gian Piero Gasperini, a Trigoria prima del Cagliari, è su Zaragoza e poi, naturalmente, sul possibile ritorno di Francesco Totti: "Lo faccio giocare subito, si deve allenare però... Ma lo farei giocare subito", dice ridendo Gasperini. Se la cava con una battuta, il tecnico, e va bene così. Su Zaragoza: "Ha giocato con buona frequenza nel Celta, ha una discreta condizione, deve conoscere i compagni ma è disponibile". A Gasp, poi, viene chiesto anche delle parole di De Rossi sui rigori. E la risposta è tutt'altro che scontata: "Tutte le squadre sono coinvolte, come allenatori abbiamo bisogno di radunarci e far sentire la nostra voce. La penso come lui, esattamente. Questo calcio non piace a noi e al pubblico. Dobbiamo radunarci noi allenatori e farci sentire. Il gioco del calcio è leale, cercare di fregare un cartellino o un rigore è distante dallo sport. Ci sono grandi interessi però deve partire qualcosa anche da noi allenatori. Perché ridurre questo sport a “rubacchiare”?, ieri ho visto il rugby ed è stato bellissimo". Gasperini passa poi al campo: "Cerchiamo di recuperare il più possibile giocatori per noi fondamentali, vogliamo presentarci sempre nel modo in cui ci siamo presentati fino ad ora". La Roma, quindi, c'è. Con tutti gli effettivi, compresi quei giocatori in scadenza di contratto (Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik): "Le trattative sono dovute a una diversa posizione economica, quindi io non posso stare in mezzo. Non sono trattative sul valore dei giocatori. Sarà una difficoltà, ma io conto molto su di loro. Non è facile arrivare a fine stagione con quattro in scadenza e due in prestito, ma io li conosco e so che avranno motivazioni forti per continuare questo percorso. Loro sono tutti molto attaccati alla Roma, ma certo non è semplice. Ed è la prima volta che mi trovo in queste situazioni ma sono certo che i ragazzi daranno il massimo".