Gasperini senza filtri su Totti e De Rossi: "Francesco torna? Lo faccio giocare. E sui rigori Daniele ha ragione"
La prima domanda a Gian Piero Gasperini, a Trigoria prima del Cagliari, è su Zaragoza e poi, naturalmente, sul possibile ritorno di Francesco Totti: "Lo faccio giocare subito, si deve allenare però... Ma lo farei giocare subito", dice ridendo Gasperini. Se la cava con una battuta, il tecnico, e va bene così. Su Zaragoza: "Ha giocato con buona frequenza nel Celta, ha una discreta condizione, deve conoscere i compagni ma è disponibile". A Gasp, poi, viene chiesto anche delle parole di De Rossi sui rigori. E la risposta è tutt'altro che scontata: "Tutte le squadre sono coinvolte, come allenatori abbiamo bisogno di radunarci e far sentire la nostra voce. La penso come lui, esattamente. Questo calcio non piace a noi e al pubblico. Dobbiamo radunarci noi allenatori e farci sentire. Il gioco del calcio è leale, cercare di fregare un cartellino o un rigore è distante dallo sport. Ci sono grandi interessi però deve partire qualcosa anche da noi allenatori. Perché ridurre questo sport a “rubacchiare”?, ieri ho visto il rugby ed è stato bellissimo". Gasperini passa poi al campo: "Cerchiamo di recuperare il più possibile giocatori per noi fondamentali, vogliamo presentarci sempre nel modo in cui ci siamo presentati fino ad ora". La Roma, quindi, c'è. Con tutti gli effettivi, compresi quei giocatori in scadenza di contratto (Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik): "Le trattative sono dovute a una diversa posizione economica, quindi io non posso stare in mezzo. Non sono trattative sul valore dei giocatori. Sarà una difficoltà, ma io conto molto su di loro. Non è facile arrivare a fine stagione con quattro in scadenza e due in prestito, ma io li conosco e so che avranno motivazioni forti per continuare questo percorso. Loro sono tutti molto attaccati alla Roma, ma certo non è semplice. Ed è la prima volta che mi trovo in queste situazioni ma sono certo che i ragazzi daranno il massimo".
Come stanno Ferguson, Angelino e Dybala: le ultime news di Gasperini
Su Ferguson Gasperini è chiaro: "Quarta distorsione alla caviglia, lo scorso anno un anno fermo per un'operazione alla caviglia. Ogni volta che cambia direzione rischia di farsi male, tre volte a una caviglia e una all'altra, ma quella operata è un problema. Non è facile neppure per lui questa situazione, a volte è felice, altre molto depresso. Ma, ripeto, non è facile: si è fatto male persino per evitare un fotografo". Sugli altri infortunati Gasperini sceglie di essere sincero: "Hermoso ha preso una bruttissima contusione al collo del piede, Dybala ha preso una botta sul ginocchio, speriano siano entrambi disponibili. Venturino ha recuperato dalla febbre, Soulè soffre da settimane di pubalgia, non è una forma grave ma ci convive. Di Dovbyk non mi chiedete... Koné? Speriamo.... Vaz non ha un grande problema, martedì o mercoledì torna con la squadra". Angelino? Migliora. "Negli ultimi 10 giorni ha preso quattro chili di peso e i valori delle analisi sono buoni, non avendo certezze abbiamo deciso così per la lista Uefa. L'importante è che recuperi bene, è un ottimo giocatore, e abbiamo perso molto perdendolo. Non vediamo l'ora che torni quello di prima". Domani ci sarà il Cagliari: "Non facile, lo abbiamo visto all'andata, ma noi abbiamo fortissime motivazioni". In questo senso, la Roma si affida ai suoi leader, su tutti quel Bryan Cristante che gioca sempre ma spesso è sottovalutato e Evan N'Dicka: "La Coppa d'Africa ti prosciuga, ha bisogno di recuperare le migliori energie ma è super affidabile, stesso discorso per El Aynaoui. Su Cristante parlano le prestazioni, ti garantisce tattica, tiro, gioco aereo. Che non lo volete far giocare?". Domanda finale su Palestra, che Gasp conosce benissimo: "All'andata non c'era Wesley, ma i nostri esterni sono in grado... Palestra è cresciuto tantissimo quest'anno, so che se riusciamo ad attaccarlo possiamo metterlo un po' in difficoltà. Ma è un giocatore molto forte, è un 2005 destinato ad arrivare a club molto importanti".