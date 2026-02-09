L'Olimpico regala a Totti il coro: "C'è solo un capitano". Lui si emoziona e reagisce così
Francesco Totti torna all'Olimpico per vedere la Roma. Dopo una settimana in cui sono impazzate le voci su un suo possibile ritorno nell'organigramma del club, alimentate anche dalle parole di Ranieri, la leggenda dei giallorossi è tornato sulle tribune dello stadio per la sfida contro il Cagliari. Inevitabile la splendida accoglienza dei tifosi romanisti quando è stato inquadrato Francesco Totti.
L'accoglienza dell'Olimpico per Totti
Intorno al sesto minuto, i tifosi giallorossi presenti all'Olimpico hanno fatto partire il coro "C'è solo un capitano". Totti dalla tribuna d'onore si è alzato in piedi, ha salutato tutti e ha applaudito, ricevendo a suo volta gli applausi di tutto lo stadio. Nel pre partita anche il ds dei giallorossi Massara ha parlato di un possibile ritorno di Totti nel club.