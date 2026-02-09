L'Olimpico regala a Totti il coro: "C'è solo un capitano". Lui si emoziona e reagisce così

Francesco Totti torna all'Olimpico per vedere la Roma . Dopo una settimana in cui sono impazzate le voci su un suo possibile ritorno nell'organigramma del club , alimentate anche dalle parole di Ranieri , la leggenda dei giallorossi è tornato sulle tribune dello stadio per la sfida contro il Cagliari. Inevitabile la splendida accoglienza dei tifosi romanisti quando è stato inquadrato Francesco Totti.

L'accoglienza dell'Olimpico per Totti

Intorno al sesto minuto, i tifosi giallorossi presenti all'Olimpico hanno fatto partire il coro "C'è solo un capitano". Totti dalla tribuna d'onore si è alzato in piedi, ha salutato tutti e ha applaudito, ricevendo a suo volta gli applausi di tutto lo stadio. Nel pre partita anche il ds dei giallorossi Massara ha parlato di un possibile ritorno di Totti nel club.