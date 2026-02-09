Corriere dello Sport.it
Retroscena Gasperini, la frase urlata a Celik dopo il gol di Malen: "Finalmente..."© AS Roma via Getty Images

Retroscena Gasperini, la frase urlata a Celik dopo il gol di Malen: "Finalmente..."

L'olandese firma la seconda rete in Roma-Cagliari e mette a segno la sua prima doppietta con la maglia dei giallorossi su assist del turco: la reazione dell'allenatore
2 min
L'assoluto protagonista della serata dell'Olimpico è Donyell Malen. L'attaccante olandese, arrivato alla Roma nella sessione invernale di calciomercato, aveva firmato la sua prima rete con i giallorossi all'esordio contro il Torino. Da lì due partite a secco, fino alla serata dell'Olimpico dove mette a segno la sua prima doppietta con la Roma nella partita contro il Cagliari. Prima un pallonetto su cui Caprile non può nulla, poi nella ripresa l'appoggio a porta vuota grazie alla bella azione sulla destra sviluppata da Celik. Una traccia particolarmente apprezzata da Gasperini.

Gasperini, la frase urlata verso la panchina dopo il secondo gol di Malen

L'allenatore della Roma, dopo il traversone rasoterra e l'appoggio a porta vuota dell'ex Aston Villa, ha urlato verso la panchina: "Finalmente un cross giusto", riferendosi all'esterno turco. Una liberazione per Gasperini che ha poi potuto festeggiare il gol del 2-0 in una partita importantissima per la lotta alla qualificazione in Champions League dopo lo stop casalingo della Juve contro la Lazio. Comunque l'allenatore anche dopo la seconda rete non ha abbassato i ritmi e continua a urlare ai suoi per non fargli perdere la concentrazione nel finale di partita.

