Retroscena Gasperini, la frase urlata a Celik dopo il gol di Malen: "Finalmente..."

L'assoluto protagonista della serata dell'Olimpico è Donyell Malen . L'attaccante olandese, arrivato alla Roma nella sessione invernale di calciomercato, aveva firmato la sua prima rete con i giallorossi all'esordio contro il Torino. Da lì due partite a secco, fino alla serata dell'Olimpico dove mette a segno la sua prima doppietta con la Roma nella partita contro il Cagliari . Prima un pallonetto su cui Caprile non può nulla, poi nella ripresa l'appoggio a porta vuota grazie alla bella azione sulla destra sviluppata da Celik . Una traccia particolarmente apprezzata da Gasperini .

Gasperini, la frase urlata verso la panchina dopo il secondo gol di Malen

L'allenatore della Roma, dopo il traversone rasoterra e l'appoggio a porta vuota dell'ex Aston Villa, ha urlato verso la panchina: "Finalmente un cross giusto", riferendosi all'esterno turco. Una liberazione per Gasperini che ha poi potuto festeggiare il gol del 2-0 in una partita importantissima per la lotta alla qualificazione in Champions League dopo lo stop casalingo della Juve contro la Lazio. Comunque l'allenatore anche dopo la seconda rete non ha abbassato i ritmi e continua a urlare ai suoi per non fargli perdere la concentrazione nel finale di partita.