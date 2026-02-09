Gasperini e l'abbraccio in campo con Palestra: "Se lo voglio alla Roma? Lui è un top, e..."

Gian Piero Gasperini , dopo il triplice fischio all'Olimpico che ha sancito la vittoria contro il Cagliari , è andato a cercare Marco Palestra . Quello che è uno dei migliori prospetti del panorama italiano è stato raggiunto dall'allenatore dei giallorossi per un abbraccio e qualche chiacchiera. Un episodio che non è passato inosservato alle telecamere. Gasperini ha commentato così il momento di forma di Palestra: "Questo è un top, eh. È un ragazzino forte . L’ho fatto allenare con la prima squadra che aveva 17 anni all'Atalanta". Lo stesso Gasperini lo aveva fatto esordire in Europa League nel 2023, poi in Serie A e in Champions nella scorsa stagione.

Gasperini, gli elogi per Palestra dopo Roma-Cagliari

L'allenatore prosegue ai microfoni di Sky Sport: "Ci ha fregato che l’Atalanta aveva l’Under 23 e noi in quel ruolo avevamo sempre tanti giocatori forti. L’esperienza in Serie C prima e poi in prima squadra dove non ha giocato tantissimo ma ha toccato la Serie A e la Champions lo ha aiutato a maturare. Adesso è cresciuto tantissimo e sta giocando da giocatore importante nonostante la giovane età". A Dazn ha aggiunto: "Palestra raggiungerà top club in assoluto, di giocatori così in Italia a quest'età ce ne sono veramente pochi".

Pisacane: "Palestra? Faccio fatica a trovare aggettivi. Sulla Nazionale..."

Anche l'allenatore del Cagliari Pisacane ha elogiato il suo esterno: "Palestra? Dopo tutte queste giornate, faccio veramente fatica a trovare aggettivi, per tutto quello che sta facendo vedere e che sta dimostrando. Se è pronto per la nazionale non sta a me dirlo, c'è Gennaro [Gattuso, ndr] che ha molta più esperienza di me, ha uno staff importante, poi è chiaro che le prestazioni di Palestra sono sotto gli occhi di tutti".