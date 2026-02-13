Totti e il mistero dopo il post tolto sulla Roma: cosa è successo e cosa ha pubblicato Francesco
Quando di mezzo ci sono Francesco Totti e la Roma tutto fa notizia. Anche se si tratta di un semplice errore, verificabile in pochi istanti. Succede questo: Totti pubblica una foto di sua figlia Isabel mascherata da Supermario (Luigi, per la precisione). Fin qui tutto a posto. Poco prima, però, lo storico capitano della Roma aveva ricondiviso un post di una pagina social in cui si parlava del suo ritorno in merito al centenario giallorosso. Per molti era un indizio di una prossima firma. In realtà è stato un semplice errore di clic: Totti ha tolto il post e anche la funzione ricondividi sul suo profilo per non incappare più in una "gaffe" del genere. Che capita a tutti, ma in questo momento ogni cosa fa notizia. E allora meglio essere cauti.
Totti e il ritorno alla Roma, come stanno davvero le cose
Anche perché ad ora è vero che come mai negli ultimi sette anni Francesco è stato vicino a un ritorno a Trigoria, ma le cose non sono - e non saranno - immediate. Va ancora deciso tutto nei dettagli, vanno messe a posto sfumature che poi sfumature non sono: Francesco, sicuramente, ha un ottimo legame con i Friedkin e ha dato la sua disponibilità al rientro. Non è una questione di soldi, non lo è mai stata. Ma c'entra tutto il resto. La base è un ruolo "commerciale" con alcune implicazioni tecniche, o per meglio dire sportive, non legate alla prima squadra. In questo momento, però, Totti e la Roma stanno parlando, trattando, valutando. Non è tempo di annunci o post social, tantomeno condivisi per errore.