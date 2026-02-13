Totti e il mistero dopo il post tolto sulla Roma: cosa è successo e cosa ha pubblicato Francesco

Quando di mezzo ci sono Francesco Totti e la Roma tutto fa notizia. Anche se si tratta di un semplice errore, verificabile in pochi istanti. Succede questo: Totti pubblica una foto di sua figlia Isabel mascherata da Supermario (Luigi, per la precisione). Fin qui tutto a posto. Poco prima, però, lo storico capitano della Roma aveva ricondiviso un post di una pagina social in cui si parlava del suo ritorno in merito al centenario giallorosso . Per molti era un indizio di una prossima firma . In realtà è stato un semplice errore di clic: Totti ha tolto il post e anche la funzione ricondividi sul suo profilo per non incappare più in una "gaffe" del genere. Che capita a tutti, ma in questo momento ogni cosa fa notizia. E allora meglio essere cauti.

Totti e il ritorno alla Roma, come stanno davvero le cose

Anche perché ad ora è vero che come mai negli ultimi sette anni Francesco è stato vicino a un ritorno a Trigoria, ma le cose non sono - e non saranno - immediate. Va ancora deciso tutto nei dettagli, vanno messe a posto sfumature che poi sfumature non sono: Francesco, sicuramente, ha un ottimo legame con i Friedkin e ha dato la sua disponibilità al rientro. Non è una questione di soldi, non lo è mai stata. Ma c'entra tutto il resto. La base è un ruolo "commerciale" con alcune implicazioni tecniche, o per meglio dire sportive, non legate alla prima squadra. In questo momento, però, Totti e la Roma stanno parlando, trattando, valutando. Non è tempo di annunci o post social, tantomeno condivisi per errore.