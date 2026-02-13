L'ex campione della Roma si dà al basket. Ma il canestro lo fa con... i piedi. Scoprite chi è

Il piede è sempre educatissimo. In fondo, la classe non invecchia. A 55 anni Cafù non ha di certo scordato come si calcia un pallone, ma l'ex campione della Roma sta facendo parlare di sé per un preciso utilizzo del suo magico destro. Un suo video sta infatti facendo il giro del web. Perché? Per un gol. Che in realtà è un canestro.