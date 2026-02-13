Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
L'ex campione della Roma si dà al basket. Ma il canestro lo fa con... i piedi. Scoprite chi è

Mira impeccabile senza usare le mani: gli anni passano ma il talento non invecchia, il video è virale
2 min
TagsCafuNbaRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Il piede è sempre educatissimo. In fondo, la classe non invecchia. A 55 anni Cafù non ha di certo scordato come si calcia un pallone, ma l'ex campione della Roma sta facendo parlare di sé per un preciso utilizzo del suo magico destro. Un suo video sta infatti facendo il giro del web. Perché? Per un gol. Che in realtà è un canestro.

Cafù parteciperà al 2026 Ruffles NBA All-Star Celebrity Game di Los Angeles

Come documentato dalla pagina Instagram NBA Italia e condiviso dall'account della Lega Serie A, infatti, Pendolino ha trasformato una sorta di tiro libero in movimento coi piedi. Pochi secondi per dimostrare che ha mantenuto una mira impeccabile. Capitano del Brasile campione del mondo nel 2002, stasera Cafù parteciperà al 2026 Ruffles NBA All-Star Celebrity Game di Los Angeles.

Tutte le news di Roma

