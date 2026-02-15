Dybala è out, Koné torna tra 7 giorni: il punto sugli infortunati della Roma

Il viaggio della Roma a Napoli è stato accompagnato dal gran riserbo sulla lista dei convocati non diramata da Gasperini , che evidentemente non ha voluto dare un vantaggio a Conte dopo che il tecnico degli azzurri aveva optato per la stessa scelta conservativa.

Roma a Napoli senza Dybala: il punto sugli infortunati

Sul pullman giallorosso diretto nella città partenopea non sarebbero comunque saliti Hermoso (fermo ancora per la contusione al collo del piede destro), Koné (ha una lesione e tornerà con la Cremonese), El Shaarawy (il suo problema è al tendine d’Achille), Ferguson (per la solita distorsione alla caviglia), Dovbyk (operato, tornerà a metà marzo) e soprattutto Dybala, che ha dato forfait nella rifinitura sentendo ancora fastidio al ginocchio sinistro infiammato da due settimane. Presente invece Soulé, nonostante i fastidi legati alla pubalgia. L’argentino proverà a stringere i denti. Stamattina è prevista un’altra sgambata a Napoli per provare le ultime mosse.