Infortunio Wesley, come sta e cosa è successo durante Napoli-Roma

INVIATA A NAPOLI - Toccato duro, e sulla corsa, da Rrahmani con un fallo da rigore in area, il brasiliano Wesley è stato costretto ad uscire ad un quarto d'ora dal termine di Napoli-Roma. Adesso Gasperini trema perché Wesley è una pedina importantissima della squadra e non a caso, con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra, è rientrato subito negli spogliatoi accompagnato da un fisioterapista.