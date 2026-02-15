Infortunio Wesley, come sta e cosa è successo durante Napoli-Roma
INVIATA A NAPOLI - Toccato duro, e sulla corsa, da Rrahmani con un fallo da rigore in area, il brasiliano Wesley è stato costretto ad uscire ad un quarto d'ora dal termine di Napoli-Roma. Adesso Gasperini trema perché Wesley è una pedina importantissima della squadra e non a caso, con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra, è rientrato subito negli spogliatoi accompagnato da un fisioterapista.
Wesley infortunio ultime news, tutte sulle sue condizioni
Il brasiliano ha impiegato 5' buoni a lasciare lo stadio, fermandosi più volte sulla pista del Maradona. Una per vedere un'azione d'attacco della Roma, tutte le altre perché faticava a camminare. Domani se ne saprà di più, ma intanto Gasperini incrocia le dita. Non può fare altro.