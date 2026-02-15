Gasperini e il cambio a sorpresa di Malen: "L'ho tolto perché nel finale...". Poi svela le condizioni di Wesley

Uno straordinario Malen , autore di una doppietta, non è sufficiente alla Roma per conquistare la vittoria sul campo del Napoli . Al Maradona i giallorossi, due volte in vantaggio, vengono ripresi per due volte dagli azzurri. Un punto che permette comunque alla Roma di superare la Juventus in classifica. Al termine della partita Gian Piero Gasperini infatti ammette : "Alla fine è stato un buon punto per tutte e due le squadre. Il cambio di Malen? Per prima cosa sono sempre stato convinto di Malen. Ha le caratteristiche migliori per quanto riguarda un attaccante: completo, rapido, velocissimo, tecnico, sa scambiare con i compagni. La squadra ha bisogno di un giocatore come lui. È sempre nelle condizioni di essere pericoloso. Nel finale di gara può calare un po', ma c'era bisogno di freschezza e velocità. Possiamo fare sempre meglio, quando recuperemo Dybala, El Shaarawy, saremo ancora più pericolosi. Sul rigore è stato precisissimo: bravo".

Gasperini, le parole su Robinio Vaz e Venturino

La Roma ha terminato la partita con in attacco due giovanissimi come Venturino e Vaz: "Finiamo spesso le gare con i ragazzi giovani che devono crescere e cercare di mettere minuti e personalità. Devono mettere dentro la freschezza questi giovanotti. Ci sono state situazioni positive che avremmo dovuto gestire meglio". Gasperini ha commentato anche l'approccio della squadra negli scontri diretti: "Questo atteggiamento lo abbiamo sempre avuto in campionato. Siamo quarti in classifica. Non ho paura di dire che con Malen nel girone d'andata avremmo avuto qualche punto in più. Questa squadra sta crescendo dal punto di vista dell'atteggiamento. Gli scontri diretti spesso li abbiamo persi cadendo nel finale nel girone d'andata. Nel ritorno abbiamo pareggiato contro Milan e Napoli, due gare con molto rammarico nel risultato". Infine due battute sulle condizioni di Wesley: "Vedremo domani come sta, speriamo che non sia una distorsione".