Roma, l'Olimpico è sempre un fattore in più. E domani contro la Cremonese...

Vincere domani per arrivare al top alla sfida con la Juventus: la partita di domani contro la Cremonese è cruciale per la Roma. Ecco perché avere un Olimpico, come praticamente sempre, pieno aiuterebbe molto i giocatori. Non è una novità, visto che ormai da 4 anni, cioè da quando sono stati riaperti gli stadi dopo il Covid, con la Roma in casa non ci sono mai state meno di 50mila presenze. Domani ne sono previste, ad ora, 58mila: ci sono ancora biglietti disponibili, a più di 24 ore dalla partita l'auspicio è quello di arrivare all'ennesimo sold out o giù di lì.

Olimpico oro per la Roma: quando valgono gli incassi al botteghino

Il fattore Olimpico non è solo questione di cuore e coreografie. No, è anche e soprattutto un’arma a livello sportivo. In campionato la Roma ha blindato la porta come poche altre realtà in Europa: si contano, infatti, soltanto 6 gol subiti all’Olimpico fino a questo punto della stagione. Meglio hanno fatto solo Psg (4 gol), Barcellona e Lens (5 gol). La solidità difensiva è il segreto dell’undici di Gasperini. La porta blindata rende l’Olimpico un bunker che sta spostando gli equilibri nella parte alta della classifica, quella che vale l’accesso alla prossima edizione di Champions. Fuori dal campo, il pienone genera introiti importanti per le casse della Roma. La proiezione per la stagione in corso parla di ricavi da botteghino (abbonamenti inclusi) tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una miniera d’oro.