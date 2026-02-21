Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Roma, i convocati di Gasperini: niente Cremonese per Dybala e Soulé

Il tecnico giallorosso costretto a fare a meno della fantasia dei due argentini per il posticipo domenicale con i grigiorossi. C'è Wesley, tornano Hermoso e Koné
1 min
TagsGasperiniDybalaSoulé
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Mancherà la fantasia argentina, ma la Roma recupera comunque pedine preziose in vista del posticipo domenicale con la Cremonese all'Olimpico. Gapserini dovrà fare a meno sia di Paulo Dybala che di Matias Soulé contro i grigiorossi, ma recupererà giocatori fondamentali del calibro di Wesley, Hermoso e Koné.

I convocati di Gasperini

Sono 23 i giocatori convocati del tecnico giallorosso per il match con la Cremonese, in programma domani (domenica 22 febbraio) alle 20.45 allo Stadio Olimpico e valido per la 26ª giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, Zaragoza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

