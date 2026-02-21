Roma, i convocati di Gasperini: niente Cremonese per Dybala e Soulé
Mancherà la fantasia argentina, ma la Roma recupera comunque pedine preziose in vista del posticipo domenicale con la Cremonese all'Olimpico. Gapserini dovrà fare a meno sia di Paulo Dybala che di Matias Soulé contro i grigiorossi, ma recupererà giocatori fondamentali del calibro di Wesley, Hermoso e Koné.
I convocati di Gasperini
Sono 23 i giocatori convocati del tecnico giallorosso per il match con la Cremonese, in programma domani (domenica 22 febbraio) alle 20.45 allo Stadio Olimpico e valido per la 26ª giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo.
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, Zaragoza