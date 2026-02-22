Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ranieri carica la Roma: "Tutti vogliono la Champions e i Friedkin vogliono vincere il campionato"

Ranieri carica la Roma: "Tutti vogliono la Champions e i Friedkin vogliono vincere il campionato"

Le parole del senior advisor dei giallorossi prima della partita contro la Cremonese: ecco cosa ha detto
2 min
TagsRomaRanieriFriedkin
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Claudio Ranieri, prima della partita all'Olimpico tra la Roma e la Cremonese, ha chiarito gli obiettivi della stagione dei giallorossi, dopo le parole di Gasperini sulla lotta per la qualificazione in Champions: "Bisogna mettere le cose in chiaro", ha affermato il senior advisor della Roma ai microfoni di Dazn. "Anno scorso ero a un punto dalla Champions e ora non volevo mettere troppa pressione al nuovo allenatore, ma è ovvio che tutti vogliono tornare in Champions. I Friedkin vogliono vincere il campionato".

Le parole di Ranieri

Ranieri ha anche parlato del grande uomo del momento in casa Roma: "Malen è arrivato al momento giusto e al posto giusto con l'alenatore giusto, ma comunque c'è differenza tra Premier e Serie A: non puoi competere con loro a livello economico. Malen entrava e usciva e non trovava gli spunti che sta trovando qui. Noi ce lo teniamo stretto e gli auguriamo di proseguire su questa squadra". Infine un passaggio su una sua vecchia conoscenza, Jamie Vardy: "Bello salutarlo adesso. Ricordi magnifici insieme, non ci si aspettava da lui fare tutti quei gol, è stato un anno travolgente".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma-CremoneseGasperini nettissimo sulla Champions

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS