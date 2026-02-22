Ranieri carica la Roma: "Tutti vogliono la Champions e i Friedkin vogliono vincere il campionato"

Claudio Ranieri , prima della partita all'Olimpico tra la Roma e la Cremonese , ha chiarito gli obiettivi della stagione dei giallorossi, dopo le parole di Gasperini sulla lotta per la qualificazione in Champions: "Bisogna mettere le cose in chiaro", ha affermato il senior advisor della Roma ai microfoni di Dazn. "Anno scorso ero a un punto dalla Champions e ora non volevo mettere troppa pressione al nuovo allenatore, ma è ovvio che tutti vogliono tornare in Champions. I Friedkin vogliono vincere il campionato ".

Le parole di Ranieri

Ranieri ha anche parlato del grande uomo del momento in casa Roma: "Malen è arrivato al momento giusto e al posto giusto con l'alenatore giusto, ma comunque c'è differenza tra Premier e Serie A: non puoi competere con loro a livello economico. Malen entrava e usciva e non trovava gli spunti che sta trovando qui. Noi ce lo teniamo stretto e gli auguriamo di proseguire su questa squadra". Infine un passaggio su una sua vecchia conoscenza, Jamie Vardy: "Bello salutarlo adesso. Ricordi magnifici insieme, non ci si aspettava da lui fare tutti quei gol, è stato un anno travolgente".