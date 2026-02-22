Totti non è in tribuna all'Olimpico per Roma-Cremonese ma non c'è alcun giallo: ecco il motivo
Francesco Totti non è presente allo stadio per assistere alla sfida tra gli uomini di Gian Piero Gasperini e la Cremonese, valevole per la 26esima giornata di campionato. Chi si aspettava la presenza dell'ex capitano all'Olimpico (come era accaduto nel match con il Cagliari) è rimasto deluso.
Totti, nessun giallo: è a Ortisei
Ma sull'assenza di Totti, sul quale si stanno intensificando i rumors legati ad un possibile ritorno in società, non c'è nessun giallo. L'idolo dei tifosi giallorossi si trova infatti ad Ortisei, in compagnia della compagna Noemi Bocchi e dei figli.