Totti non è in tribuna all'Olimpico per Roma-Cremonese ma non c'è alcun giallo: ecco il motivo

L'ex capitano non sta assistendo alla sfida di campionato tra i giallorossi e gli uomini di Nicola
1 min
Francesco Totti non è presente allo stadio per assistere alla sfida tra gli uomini di Gian Piero Gasperini e la Cremonese, valevole per la 26esima giornata di campionato. Chi si aspettava la presenza dell'ex capitano all'Olimpico (come era accaduto nel match con il Cagliari) è rimasto deluso.

Totti, nessun giallo: è a Ortisei 

Ma sull'assenza di Totti, sul quale si stanno intensificando i rumors legati ad un possibile ritorno in società, non c'è nessun giallo. L'idolo dei tifosi giallorossi si trova infatti ad Ortisei, in compagnia della compagna Noemi Bocchi e dei figli. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

