Gasperini: "Ci mancavano i gol da calcio d'angolo. Corsa Champions? Ecco quando si deciderà"

La Roma non sbaglia all'Olimpico e vince 3-0 contro la Cremonese. Decisivi i gol arrivati tutti nel secondo tempo con Cristante, N'Dicka e Pisilli. I giallorossi portano a casa tre punti preziosissimi, agganciano il Napoli al terzo posto e si portano a +4 dalla Juventus, a una settimana dallo scontro diretto contro i bianconeri. Gasperini ha commentato così il prossimo futuro dei giallorossi nella corsa alla Champions: "Domenica sarà molto importante, vincerla sarebbe un grande passo in avanti. Ma per la mia esperienza la corsa Champions si decide sempre alla fine. Adesso le giornate sono ancora molte, ci sono squadre che arrivano da dietro che sono pericolosissime. Ci sono Juve e Napoli, sarà una battaglia. Ma per noi questo è un momento molto importante, la vittoria di stasera è importantissima". Sulla partita contro la Cremonese: "Abbiamo faticato nel primo tempo, non era facile, la Cremonese si muoveva molto bene. Non riuscivamo a essere pericolosi, poi abbiamo cambiato un pochino. Abbiamo aumentato la pressione e abbiamo creato molto", ha affermato ai microfoni di Dazn.