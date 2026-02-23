Diletta Leotta e il siparietto in tv con Pisilli: "Davvero volevi fare il giornalista?". La risposta stupisce tutti

Brillante, molto brillante, in campo. Ma anche fuori Niccolò Pisilli , 21 anni, dimostra di avere una marcia in più. Il centrocampista della Roma, entrato nel secondo tempo contro la Cremonese e autore del 3-0 che ha chiuso i giochi , è andato a parlare a Dazn nel post partita. Diletta Leotta gli ha chiesto, tra le altre cose: "Ma davvero volevi fare il giornalista?". Pisilli, col sorriso ma con una maturità quasi sorprendente per l'età che ha, ha ammesso: "Sì, preferisco fare il calciatore, ma era una bella alternativa". Segue qualcuno in particolare? Anche qui Pisilli se la cava bene come in campo: "No, però vedo Bordocam su Dazn e guardo tutto. Mi piace molto il mondo a contatto con il calcio". Un modo per crescere, anche questo.

Pisilli, dall'amore con Anastasia Conti alla crescita con Gasperini

D'altronde, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Roma sta vivendo un momento incredibile. Sembrava destinato ad andar via a gennaio - il Genoa di De Rossi era in pole - ma la Roma e Gasperini hanno deciso di trattenerlo. Perché, pur giocando poco all'inizio, Pisilli si è messo sotto a lavorare e i risultati si vedono: "Lo scorso anno abbiamo cambiato tre allenatori - la sua giusta analisi - e quindi ci è voluto un po' di tempo per le richieste del mister". I numeri hanno dato ragione a lui e a Gasperini: il centrocampista (fidanzato con Anastasia Conti, nipote di Bruno) ha fin qui giocato 20 partite, segnando tre gol. La sua crescita nelle ultime settimane è evidente: dal 29 dicembre non ha saltato una gara di campionato e in Europa League è stato titolare nelle ultime tre. Ha sfruttato la partenza di El Aynaoui per la Coppa d'Africa e l'infortunio di Koné, senza dubbio, ma farsi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto non era scontato. Vale per i calciatori. E pure per i giornalisti.