Roma, El Shaarawy parzialmente in gruppo. Dybala e Soulé ancora a rischio per la Juve

La Roma continua la preparazione in vista dello scontro diretto in chiave Champions League di domenica sera allo stadio Olimpico contro la Juventus . Nella seduta mattutina svolta a Trigoria è tornato a lavorare parzialmente in gruppo El Shaarawy. Il numero 92 giallorosso è pronto a tornare nella lista dei convocati così per la gara contro i bianconeri.

Soulé e Dybala sperano nel recupero. A parte ancora Hermoso, Dovbyk e Ferguson

Continuano a lavorare a parte Paulo Dybala e Matias Soulé. I due argentini stanno proseguendo il proprio percorso con la speranza di recuperare per la gara contro la Juventus. Il primo sta recuperando dall'infiammazione della capsula laterale del ginocchio, mentre il secondo è alle prese con le terapie per la pubalgia, con delle condizioni che continuano a migliorare. Oltre a loro, continuano ad allenarsi anche a parte Hermoso a causa di una contusione al piede, Ferguson per dolore alla caviglia sinistra e quindi Dovbyk, che sta lavorando per smaltire la lesione miotendinea della coscia sinistra.