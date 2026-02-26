Dybala prova a recuperare per la Juve: ha aumentato i carichi, poi il provino decisivo

Dybala vuole esserci a tutti i costi alla partita contro la Juventus. Dalla sfida dell'Olimpico di domenica sera, scontro diretto per la zona Champions, passa un bel pezzo della stagione di entrambe le squadre, e il grande ex della partita vuole tornare a disposizione di Gasperini. I giallorossi nello scorso weekend hanno agganciato il Napoli al terzo posto portandosi a +4 dal quinto, occupato proprio di bianconeri. Arrivano alla partita in un ottimo stato di forma e un Dybala in più può essere molto utile all'allenatore per avvicinarsi al ritorno nel grande palcoscenico europeo. Nella seduta di allenamento di oggi a Trigoria, la Joya ha iniziato ad aumentare i carichi di lavoro per valutare le condizioni del ginocchio