Dybala prova a recuperare per la Juve: ha aumentato i carichi, poi il provino decisivo
Dybala vuole esserci a tutti i costi alla partita contro la Juventus. Dalla sfida dell'Olimpico di domenica sera, scontro diretto per la zona Champions, passa un bel pezzo della stagione di entrambe le squadre, e il grande ex della partita vuole tornare a disposizione di Gasperini. I giallorossi nello scorso weekend hanno agganciato il Napoli al terzo posto portandosi a +4 dal quinto, occupato proprio di bianconeri. Arrivano alla partita in un ottimo stato di forma e un Dybala in più può essere molto utile all'allenatore per avvicinarsi al ritorno nel grande palcoscenico europeo. Nella seduta di allenamento di oggi a Trigoria, la Joya ha iniziato ad aumentare i carichi di lavoro per valutare le condizioni del ginocchio
Roma, le condizioni di Dybala e Soulé in vista della Juve
Dybala ha comunque proseguito una parte del suo lavoro personalizzato per poi testare meglio le sue condizioni. L'argentino vuole tornare a riallenarsi in gruppo il prima possibile per poi conquistare una convocazione che manca da oltre un mese. Vederlo almeno in panchina contro la Juve rimane difficile, ma non impossibile. Domani il test decisivo per capire se il fastidio al ginocchio sinistro, che persiste, gli impedirà di rincontrare la sua ex squadra o meno. Vengono monitorate anche le condizioni dell'altro argentino ex Juve, Soulé, ancora alle prese con la pubalgia. Anche lui, come Dybala, ha l'obiettivo della convocazione per la partita di domenica.