Nuovo stadio Roma a Pietralata: la Giunta approva la delibera

Roma, un altro passo in avanti verso il nuovo stadio: le parole di Gualtieri

Venendo alle caratteristiche del nuovo stadio, avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da 23.000 posti tra le più grandi d'Europa. L'investimento complessivo da parte della As Roma ammonta a 1.047,79 milioni di euro, oltre un miliardo per regalare al club uno stadio di proprietà all'avanguardia e per la riqualificazione di tutta l'area, che comprende il museo, lo store, i vari punti vendita e il bar del parco, oltre alle due grandi aree verdi. Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto sull'argomento: "Oggi per Roma è una giornata importante. Il nuovo stadio della As Roma non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata. Abbiamo lavorato con determinazione perché questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno. È una scelta che guarda avanti e che rafforza la credibilità e la capacità di Roma di portare a termine interventi strategici per la città".

"Non sarà solo uno stadio, ma un nuovo polo urbano"

Ribadisce l'importanza del progetto anche l'Assessore capitolino all'Urbanistica Maurizio Veloccia: "Quello di oggi è un passaggio importante per la realizzazione del nuovo stadio della Roma che non sarà solo un impianto sportivo moderno e dedicato ai tifosi, ma un vero e proprio nuovo polo urbano che arricchirà la città e contribuirà alla riqualificazione del quadrante di Pietralata. Anche in questo caso, Roma Capitale ha dimostrato la volontà e la capacità di lavorare per lo sviluppo e il futuro della città. Da quando abbiamo ricevuto il dossier non abbiamo perso tempo e abbiamo agito con determinazione per concludere l'istruttoria in poche settimane. Ringrazio, in proposito, tutti gli ufficio per il grande impegno profuso che ci ha consentito di arrivare a questa delibera. Adesso siamo pronti per portare il provvedimento in Aula e per fare in modo che, al più presto, possa avviarsi finalmente l'iter finale del percorso con l'approvazione in conferenza di servizi".