Roma, la strana notte di Celik: la Juve nella testa

ROMA - La Roma nelle gambe, la Juve nella testa. Che strana notte per Celik , uno dei protagonisti del dentro o fuori che può valere la Champions, destinato a cambiare aria al termine della prossima stagione. Non c’è ancora nessun accordo tra il turco e i bianconeri, tanto che pure l’ Inter vorrebbe inserirsi nella disputa per assicurarsi a parametro zero uno degli esterni più affidabili del campionato. L’accordo in scadenza, l’interesse della Signora e la distanza su una possibile intesa con la Roma (la richiesta del calciatore è di 4 milioni l’anno, la proposta non va oltre i 2,5) sono elementi da tenere in considerazione nel descrivere la delicatezza di questa sfida nella prospettiva di Celik.

Celik costante

In questo periodo di incertezze, Zeki ha continuato ad allenarsi al massimo. Il suo spirito di devozione alla causa, dopotutto, è sempre stato altissimo: sia quando il campo lo vedeva raramente (nelle scorse stagioni), sia oggi che la squadra sembra non poter fare più a meno di lui. Gasp ha dovuto rinunciarci solo tre volte e sempre per cause di forza maggiore: due squalifiche (alla prima col Bologna e poi contro il Como alla 15ª) e nella trasferta di Torino del 18 gennaio, quando si è fermato nel riscaldamento a causa di un affaticamento. Ci sarà probabilmente un futuro senza Celik, ma il presente continua a rispondere al suo nome.