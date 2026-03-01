Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Massara: "Rinnovi? Stiamo parlando con tutti. Gasperini ha dato un'impronta chiara"

Il dirigente giallorosso ha parlato delle situazioni relative ai contratti di Cristante e Mancini: "C'è tempo, ma stiamo avanzando..."
2 min
TagsSerie ARomaJuventus
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

"Rinnovi? Siamo in contatto con tutti, stiamo parlando in generale, non ci sono sviluppi particolari". Così Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dei giallorossi contro la Juventus. La priorità adesso è legata al campo: "Siamo concentrati sul finale di campionato, abbiamo ragazzi seri".

Massara: "Cristante e Mancini? Situazioni che avanzano"

Massara ha risposto alla domanda relativa le situazioni contrattuali di due pilastri della squadra di Gasperini, Cristante Mancini: "Scandono nel 2027, c'è più di tempo, ma sono situazioni che stanno avanzando. Quando ci saranno novità vi informeremo". Quindi il dirigente si è concentrato sull'importanza di Gasperini: "Ha dato un'impronta chiara a questa squadra, l'aggressività, la maniera propositiva e offensiva è stata messa in campo in tutte le partite e non mancherà stasera, a prescindere dagli interpreti. Non sono mai mancate le prestazioni, stasera sarebbe un bel momento per fare un salto di qualità. Sarà una grande partita con una cornice bellissima. Siamo tutti molto contenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Le ultime sulla RomaLa strana notte di Celik

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS