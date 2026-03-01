Massara: "Rinnovi? Stiamo parlando con tutti. Gasperini ha dato un'impronta chiara"

" Rinnovi ? Siamo in contatto con tutti , stiamo parlando in generale, non ci sono sviluppi particolari". Così Massara, direttore sportivo della Roma , ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dei giallorossi contro la Juventus . La priorità adesso è legata al campo: "Siamo concentrati sul finale di campionato, abbiamo ragazzi seri".

Massara: "Cristante e Mancini? Situazioni che avanzano"

Massara ha risposto alla domanda relativa le situazioni contrattuali di due pilastri della squadra di Gasperini, Cristante e Mancini: "Scandono nel 2027, c'è più di tempo, ma sono situazioni che stanno avanzando. Quando ci saranno novità vi informeremo". Quindi il dirigente si è concentrato sull'importanza di Gasperini: "Ha dato un'impronta chiara a questa squadra, l'aggressività, la maniera propositiva e offensiva è stata messa in campo in tutte le partite e non mancherà stasera, a prescindere dagli interpreti. Non sono mai mancate le prestazioni, stasera sarebbe un bel momento per fare un salto di qualità. Sarà una grande partita con una cornice bellissima. Siamo tutti molto contenti".