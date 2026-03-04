Totti e Gasperini, una cena insieme per il futuro: cosa è successo lunedì sera

Non era soltanto una cena conoscitiva, di quelle informali in cui ti siedi, ordini e parli di ricordi e speranze. Gasperini e Totti, uniti dall’amico in comune Candela, lunedì sera hanno messo al centro dei rispettivi menù il futuro della Roma. Gasp è stato chiaro: gli piacerebbe vedere a Trigoria il mito giallorosso ma con un ruolo operativo sul piano tecnico-dirigenziale, una sorta di trait d’union tra lui e il senior advisor Ranieri, e non solo di rappresentanza in vista del centenario (2027) e delle attività di marketing legate al nuovo stadio.