mercoledì 4 marzo 2026
Dybala, la rivelazione della suocera: "Oriana ha iniziato ad avere le contrazioni dopo il terzo gol della Juventus"

Il racconto di Catherine Fulop sulla nascita di Gia, primogenita della Joya
TagsDybalaOriana SabatiniRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Curioso retroscena sulla nascita di Gia, la prima figlia di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. A raccontarlo è stata Catherine Fulop, mamma della cantante argentina, intervenuta ai microfoni di Teleshow. Secondo quanto rivelato, tutto sarebbe cominciato tre giorni fa, mentre era in corso Roma-Juventus.

E' nata Gia, la figlia di Dybala: "Oriana ha iniziato ad avere le contrazioni dopo il terzo gol della Juventus"

Oriana ha iniziato ad avere le contrazioni dopo il terzo gol, ogni cinque minuti circa, e le facevano male, ma non era un dolore drammatico", ha spiegato Catherine. Nonostante i primi segnali del travaglio, la reazione di Oriana è stata serena: "Ha detto: ‘Beh, andiamo a casa, mi metto nella vasca da bagno, mi rilasso’. Ma le contrazioni stavano diventando più intense e sempre più frequenti". Una volta rientrati a casa, la situazione si è evoluta rapidamente. "Hanno deciso di andare all'ospedale Gemelli, ma era molto lontano, a circa cinquanta minuti, e Oriana era già molto dolorante. Sono andati alla clinica e noi, poco dopo, verso le tre del mattino, siamo partiti perché aveva una dilatazione molto avanzata. Allora con Ova (il marito di Catherine, ndr) abbiamo detto: ‘Non vorrei che partorisse e noi fossimo qui a casa’, e siamo andati tutti lì, per stare con loro”.

