Dybala, la rivelazione della suocera: "Oriana ha iniziato ad avere le contrazioni dopo il terzo gol della Juventus"

E' nata Gia, la figlia di Dybala: "Oriana ha iniziato ad avere le contrazioni dopo il terzo gol della Juventus"

“Oriana ha iniziato ad avere le contrazioni dopo il terzo gol, ogni cinque minuti circa, e le facevano male, ma non era un dolore drammatico", ha spiegato Catherine. Nonostante i primi segnali del travaglio, la reazione di Oriana è stata serena: "Ha detto: ‘Beh, andiamo a casa, mi metto nella vasca da bagno, mi rilasso’. Ma le contrazioni stavano diventando più intense e sempre più frequenti". Una volta rientrati a casa, la situazione si è evoluta rapidamente. "Hanno deciso di andare all'ospedale Gemelli, ma era molto lontano, a circa cinquanta minuti, e Oriana era già molto dolorante. Sono andati alla clinica e noi, poco dopo, verso le tre del mattino, siamo partiti perché aveva una dilatazione molto avanzata. Allora con Ova (il marito di Catherine, ndr) abbiamo detto: ‘Non vorrei che partorisse e noi fossimo qui a casa’, e siamo andati tutti lì, per stare con loro”.