Gasperini a tutta Roma: dall'incontro col sindaco (lo stesso giorno di Totti) alla lezione agli studenti 

Il tecnico giallorosso sarà oggi protagonista all'Università Cattolica del Sacro Cuore, a pochi giorni dalla sfida con il Genoa di De Rossi
3 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Giornata da professore per Gian Piero Gasperini, ospite oggi pomeriggio della facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Il Coraggio di Sbagliare", questo il tema dell'incontro che fa parte del ciclo "Oltre la Medicina" e vedrà protagonista il tecnico della Roma, reduce dal recente incontro con il Sindaco Roberto Gualtieri e, soprattutto, dalla cena con Francesco Totti. Dal futuro al campo, fino all'iniziativa di oggi, in attesa del prossimo impegno di campionato.

Gasperini, da allenatore a "professore": oggi l'incontro con gli studenti di Medicina

"Gian Piero Gasperini è sempre più immerso nella realtà romana - si legge nella nota ufficiale della Roma -. L’allenatore della Roma, protagonista di una stagione intensa sulla panchina giallorossa, oggi vivrà una giornata particolare lontano dal campo e dagli allenamenti di Trigoria. Nel pomeriggio, alle 17:30, il tecnico sarà infatti ospite dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove prenderà parte a un incontro con gli studenti della Facoltà di Medicina. L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri intitolato “Oltre la Medicina”, iniziativa che mette a confronto il mondo accademico con figure di rilievo provenienti da diversi ambiti professionali.

Il tema dell’intervento sarà “Il Coraggio di Sbagliare”, un argomento che Gasperini conosce bene dopo anni di carriera nel calcio ad altissimo livello. L’allenatore giallorosso racconterà la propria esperienza tra successi, difficoltà e momenti decisivi che hanno segnato il suo percorso professionale. Per il tecnico della Roma sarà l’occasione di confrontarsi con i giovani studenti, parlando non solo di sport ma anche di responsabilità, crescita personale e capacità di affrontare gli errori, aspetti fondamentali tanto nello sport quanto nella vita professionale. Un appuntamento diverso dal solito per Gasperini, che per un pomeriggio lascerà la panchina e il campo di allenamento per vestire i panni di “professore”, condividendo con gli studenti la propria esperienza maturata nel mondo del calcio. Un segnale ulteriore di quanto l’allenatore sia ormai entrato nel cuore della città e della realtà romana".

 

