Malen strepitoso con Gasperini: prima di Roma-Lecce verrà premiato all'Olimpico

L'attaccante olandese riceverà un riconoscimento dalla Lega di Serie A per il suo impatto incredibile nel campionato italiano
3 min
L'impatto di Donyell Malen con la Roma è stato devastante. Sono i numeri a dirlo, oltre alle sue prestazioni: sette partite di campionato e sei gol, media vicinissimo a una rete a gara. Il dato è ancora più impressionante se lo paragoniamo ai numeri dell'olandese con l'Aston Villa in questa stagione: prima di trasferirsi alla Roma aveva giocato 21 match e segnato solo quattro volte con gli inglesi. Il nuovo attaccante di Gasperini sta letteralmente trascinando i giallorossi ed è per questo che la Lega Serie A lo premierà in occasione di Roma-Lecce, in programma domenica 22 marzo (ore 18) all'Olimpico.

Malen premiato

La Lega ha reso noto che Malen riceverà il premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di febbraio, vale a dire il riconoscimento per il miglior giocatore del mese. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali hanno decretato come vincitore l'ex Aston Villa, che ha superato Berardi (Sassuolo), Carnesecchi (Atalanta), Dimarco (Inter), Kean (Fiorentina), McKennie (Juventus). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della quadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23esima alla 26esima della Serie A in corso.

De Siervo: "Malen, impatto perfetto"

"L’impatto di Donyell Malen nel campionato italiano è stato semplicemente perfetto. Si è calato subito negli schemi tattici di Gasperini, dimostrandosi un attaccante implacabile sotto porta, ma anche capace di legare il gioco offensivo della squadra. Arrivato nel mercato invernale Malen ha impiegato qualche settimana a imporsi come protagonista, ottenendo subito il premio di miglior giocatore del mese di febbraio con 4 reti realizzate in altrettante partite e dimostrandosi subito all'altezza delle ambizioni Champions League della Roma", ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.

