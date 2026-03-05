Dybala senza pace: si riferma in allenamento, come sta e ultime news

Brutte notizie in casa Roma a tre giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa. I giallorossi si preparano ad affrontare la formazione dell’ex capitano Daniele De Rossi allo stadio Stadio Luigi Ferraris, ma l’attenzione è tutta sulle condizioni di Paulo Dybala . L’argentino si è fermato dopo pochi minuti dall'allenamento in gruppo: ha risentito dolore al ginocchio.

Dybala da valutare per il Genoa

Durante l’allenamento di giovedì mattina l’attaccante argentino aveva iniziato la seduta insieme al resto del gruppo. Dopo pochi minuti, però, è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di un dolore al ginocchio, lo stesso fastidio che lo aveva già tenuto lontano dal campo nelle scorse settimane. Dopo terapie e lavoro differenziato, la Joya era tornata tra i convocati in occasione della sfida contro la Juve, facendo pensare che il problema fosse ormai superato.