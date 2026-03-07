Gasperini nettissimo: "Basta pensare alla Juve, a Genova senza mal di testa". Poi svela chi ha pagato la cena tra lui e Totti...

Sfida tra ex: Gian Piero Gasperini da una parte, Daniele De Rossi dall'altra. Ma raccontare così Genoa-Roma di domani (stadio Ferraris, ore 18) sarebbe riduttivo. Anzi, lo è. Genoa-Roma è la sfida tra due squadre che vogliono vincere per avvicinarsi ai loro obiettivi: salvezza e Champions. Il cuore, che pure c'è prima e ci sarà dopo, non conta. I punti sì. La Roma ci crede, nonostante le tante assenze: "Se contiamo Dovbyk e Ferguson gli assenti sono tanti, ma Artem se va bene rientrerà a fine aprile e fine maggio. Ferguson verrà operato alla caviglia e non avrà più tempo di recupero per il finale. In questo momento Dybala e Soulé sono fuori, ma abbiamo Malen, Vaz, Venturino, Zaragoza, El Shaarawy, i numeri li abbiamo per continuare a giocare come abbiamo fatto fino ad ora". Inevitabile la domanda su Dybala e i suoi 40 giorni da incubo, visto che non è stato il primo caso di giocatore della Roma che si è operato dopo un po' di settimane: "Sarebbe presuntuoso parlare di cose mediche, è vero che i nostri medici si sono dovuti confrontare con cose al limite, a partire da Ferguson, che era un caso molto difficile. Poi Angelino, Bailey, Dovbyk, Dybala... Sono casi non frequenti nel calcio, sicuramente per la squadra dover rinunciare a tutti questi giocatori è stato pesante. Abbiamo avuto pochi infortuni muscolari, e molto brevi, ma tanti altri problemi di altra natura. Ma andiamo avanti con i migliori propositi, noi ce la giochiamo con tutti". Inevitabile anche la domanda su Totti dopo la cena di qualche giorno fa : "Non sono nella condizione di parlarne, non è un argomento che ho tirato fuori io. Abbiamo parlato di calcio, mi è piaciuto tanto parlarci, ha delle angolazioni molto alte e delle capacità particolari. Chi ha pagato? Né io né lui".

Gasperini: "In una settimana ci giochiamo tanto"

Quando si ritorna al campo, Gasp è netto: "In una settimana ci giochiamo l'Europa League, importantissima. E abbiamo due turni di campionato con partite fondamentali, anche se non ancora decisive, non serve fare calcoli prima. Le partite decisive arrivano a maggio e noi vogliamo "starci dentro". Abbiamo diffidati, speriamo non ci tocchino altri piccoli infortuni, vediamo le cose di volta in volta. Bisogna utilizzare la rosa. Vaz? Alternativa di Malen in questo momento, giocando così ravvicinati ci sarà bisogno di lui, di Arena e di tutti. Angelino? Difficile prevedere, sta meglio, si sta allenando con capacità". Dai singoli al gruppo: Gasperini racconta di come la Roma abbia assorbito il pareggio con la Juve. "All'andata abbiamo perso con entrambe, adesso abbiamo pareggiato con loro e con il Napoli anche se potevamo vincere. È chiaro che il pari della Juve sia stato pesante, in virtù anche di come è andata la gara. Poi o ne continui a parlare o magari pensi alle prestazioni che hai fatto per andare 3-1, dipende sempre cosa vuoi vedere. Ho rivisto la partita, non abbiamo sofferto così tanto, non riesco a ragionare in un'ottica negativa. La prestazione di Cristante? Sta giocando sempre, non puoi sapere bene quando gli serve un po' di recupero. Lui è indispensabile, fondamentale nel gioco aereo, faccio sempre tanta fatica a rinunciare, è veramente duttile. Ma anche lui ogni tanto avrebbe bisogno di un po' di recupero, in quella zona abbiamo alternative importanti e valide".

Gasperini sul Genoa di De Rossi

Argomento Genoa: "Conosco quello stadio e quel pubblico, vanno forte: non dobbiamo avere altri pensieri se non la partita di domani. Se arrivi con mal di testa corri il rischio che i pensieri diventino ancora più alti. Gara difficile, pensiamo solo a cosa possiamo fare di buono. Daniele (De Rossi, ndr) fa giocare a calcio il Genoa, i tifosi si fidano, stanno costruendo il loro traguardo come noi vogliamo fare con il nostro. Ma sicuramente sta facendo un lavoro molto buono". Quando gli elencano i numeri positivi dell'attacco Gasp ride: "Oh finalmente qualcosa di buono che mi dite. Sicuramente Malen ha portato qualcosa, certo, ma siamo in crescita anche lì". E allora basta pensare a quello che è stato: Gasperini ha in testa solo quello che sarà.